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Şadırvanlı Han, Kayhan Çarşısına değer katacak

20. yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği, Bursa’nın en önemli simgelerinden biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı’nın simgelerinden Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:00
Şadırvanlı Han, Kayhan Çarşısına değer katacak

600 yıllık geçmişi ile Bursa’nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı’nın simgelerinden Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. 20'nci yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği yapının yeniden inşası için başlatılan rekonstrüksiyon çalışmaları devam ediyor. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilecek tarihi hanın zemin ve birinci kat ahşap karkas imalatları tamamlanırken, çatı imalatı devam ediyor. Ayrıca binanın betonarme kısmındaki bölme duvarların örülmesine de başlandı. Tamamlandığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan Şadırvanlı Han içerisinde dükkânların yanı sıra sergi ve toplantı salonları yer alacak.

Tarihi bölgeler turizm merkezi

Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’da tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılması adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şadırvanlı Han’ın Tarihi Kayhan Çarşısı’na önemli bir değer katacağını söyledi. Dündar, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz yatırımlarla Bursa’nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağladık. Tarihi bölgelerimizi adeta turizm merkezine dönüştürdük. Bursa’mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Geçtiğimiz ay başlattığımız çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah, kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayıp tarihi Şadırvanlı Han’ı hizmete açacağız” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:00
  1. Bursa
  2. Tarihi Kayhan Çarşısı
  3. Şadırvanlı Han
  4. Osmangazi Belediyesi
  5. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar

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