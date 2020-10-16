  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sadır Caparov birkaç günde Kırgızistan'ın en güçlü kişisi oldu
Dünya

Sadır Caparov birkaç günde Kırgızistan'ın en güçlü kişisi oldu

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarıldıktan sonra başbakan olan eski Ata Curt Partisi Milletvekili Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasının ardından cumhurbaşkanlığı yetkilerinin kendisine devredildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:34:00 - 2020-10-16 09:38:49
Sadır Caparov birkaç günde Kırgızistan'ın en güçlü kişisi oldu

Kırgızistan'da destekçilerine seslenen Sadır Caparov, Sooronbay Ceenbekov'un istifanın ardından Meclis Başkanı Kanat İsayev'in cumhurbaşkanlığı görevlerini yerine getirmeye hazır olmadığını bildiren dilekçe yazdığını aktararak, "Böylece cumhurbaşkanlığı yetkileri bana devredildi." ifadelerini kullandı.

Caparov'un konuşmasını müzik eşliğinde kutlayan destekçileri, ülke milli marşını okuduktan sonra dağılmaya başladı. Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal ve talan edilmişti.

"Geçici başbakan" ilan edilmişti

Seçim sonucunu kabul etmeyen göstericilerin bir bölümü, Caparov'u cezaevinden çıkararak, "geçici başbakan" ilan etmiş, Cumhurbaşkanı Ceenbekov da meclisten güvenoyu alan Caparov'un başbakanlığında kurulan yeni kabinenin üyelerinin atanmalarına ilişkin kararı imzalamıştı.

Ceenbekov'un istifasının ardından Caparov'un destekçileri parlamentonun kendini feshetmesini talep etmişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...
Dünya

Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu haritayı ve..
Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi
Dünya

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi

Kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan topraklarını tek tek geri alıyor. Son olarak Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermen..
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı
Aktüel

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün Bey..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay