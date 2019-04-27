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Sadık Çiftpınar: “Hakemin bu kadar basit oyundan atması beni üzdü”

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, “Üst düzey, bu kadar Avrupa’da maç yöneten hakemin bu kadar basit oyundan atması beni çok üzdü.

27 Nisan 2019 Cumartesi 22:13
Sadık Çiftpınar: “Hakemin bu kadar basit oyundan atması beni üzdü”

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, “Üst düzey, bu kadar Avrupa’da maç yöneten hakemin bu kadar basit oyundan atması beni çok üzdü. Allah’ın adaleti son dakika da olsa beraberliği yakaladık” dedi.


Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, ilk olarak çalınan düdükte kendilerine faul verildiğini düşündüğünü ifade ederek, “Bu kadar kolay faul olmaz. İlk faulde de dokunmadım. Üst düzey, bu kadar Avrupa’da maç yöneten hakemin bu kadar basit oyundan atması beni çok üzdü. Allah’ın adaleti son dakikada olsa beraberliği yakaladık. 22 senedir mağlup olmuyorduk. Bu sezon bitecek. Çok mutsuzuz. Kimse burada bizim beraberliğe sevindiğimizi düşünmesin. Fenerbahçe Allah’ın izniyle bu şeyleri aşacaktır. Gelen 40 bin taraftardan Allah razı olsun. Bizler de onlara inşallah daha fazla çalışarak layık olacağız. Onları mutlu edeceğimiz günü iple çekiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 22:13
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