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Biyografi Sadık Can Perinçek kimdir kaç yaşındadır? Sadık Can Perinçek nereye atandı?
Biyografi

Sadık Can Perinçek kimdir kaç yaşındadır? Sadık Can Perinçek nereye atandı?

Sadık Can Perinçek nereye atandı? Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek, Dış İşleri Bakanlığı'na atanmasından sonra Sadık Can Perinçek’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Sadık Can Perinçek kimdir? Can Perinçek kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:42:00 - 2020-09-11 09:48:09
Sadık Can Perinçek kimdir kaç yaşındadır? Sadık Can Perinçek nereye atandı?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in evladı olan Sadık Can Perinçek, KPSS sınav sonuçlarıyla gerçekleştirilen atamaları kapsamında Dışişleri Bakanlığına memur olarak atanması bazı çevreleri rahatsız etti. Sadık Can Perinçek’in bakanlığı atanması karanlık Odatv, Sözcü gibi solakları rahatsız etti. 

Sadık Can Perinçek'in Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Sadık Can Perinçek, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in dört çocuğundan biridir. Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı'nın Kariyer Meslek Memurluğu kadrosuna 64 kişilik listede 50. Sırada atandı. Sadık Can Perinçek 'torpil' iddialarına şu şekilde cevap verdi:

Doğu Perinçek’in oğlundan
Doğu Perinçek’in oğlundan "torpil" iddialarına sert cevap

Gündem

Doğu Perinçek’in oğlundan "torpil" iddialarına sert cevap
 

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