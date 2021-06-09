Şadi Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Dün Hakk'a yürüyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın dün vefat eden annesi Türkan Yazıcı (71) son yolculuğuna uğurlandı.
Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkan Yazıcı'nın naaşı, İstasyon Mahallesi’nde bulunan Çiçekçiler Camisi’nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı’na defnedildi.
Başkan Yazıcı, cenaze namazının kılındığı camiye babası ile birlikte geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen cenaze töreninde Yazıcı, taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda ilçe belediye başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, cenaze namazından sonra baba evinde de taziyeleri kabul etti.