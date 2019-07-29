"Şadi Dinççağ 100 yaşında" karikatür sergisi açıldı

SAMSUN (İHA) – "Şadi Dinççağ 100 yaşında" karikatür sergisi Samsun Kent Müzesi’nde açıldı.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül sahibi olan Samsunlu Karikatürist Şadi Dinççağ’nın eserlerinin bulunduğu karikatür sergisi Samsun Kent Müzesi’nde açıldı. Karikatürlerini genellikle sözsüz olarak yapan Şadi Dinççağ’nın sergisinde toplam 76 eseri bulunuyor.

Sergi açılışına katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, "Şadi Dinççağ Karikatür alanında Samsun’un 100 senelik geçmişinde çok önemli değerlerden birisi. Sadece Samsun’da değil uluslararası alanda da çok önemli eserleri olan bir karikatürist. Söz olmadan sadece çizgi yapması bu onu Türkiye’de ilklerden biri yapar. Bundan sonraki çabamız bu tür değerleri yaşatmak için uğraşmaktır.Şadi Dinççağ’nın yakınlarına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir değeri andılar. Eserleri ile zamana söz söyleyen her türlü sanatçımızı, kültür adamımızı Samsun merkezli olarak tanıtacağız” dedi.

Şadi Dinççağ’nın yeğeni olan Dr. Mustafa Emin Dinççağ ise "29 Temmuz 1919 tarihi doğumlu Şadi Dinççağ ın 100 yaşında burada eserleri ile birlikte anmaktan mutluluk duyuyoruz. 1940 sonrası Türk karikatüründe çok önemli bir isim Şadi Bey. Bizler Samsun’ da unutulan değerler diye bir proje yürütüyoruz. Şadi Dinççağ’ın karikatürlerini Samsunlu gençlerin görmesini istedik. Herkesi sergimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun Kent Müzesi’nde açılan sergi 3 Ağustos da son bulacak.