Sadettin Saran'dan "Bir yere gitmiyorum" açıklaması!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bayramlaşma töreninde konuşan Saran, Fenerbahçe'den hiçbir zaman uzaklaşmayacağını vurgulayarak sarı-lacivertli kulübe destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"SON BAYRAMLAŞMA TÖRENİ"

Duygusal ve mutlu olduğunu belirten Saran, "Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz benim ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi, sahici bir şekilde destek olacağız." dedi.

 

"DEMOKRASİ BAYRAMI"

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek başkanlık seçimine de değinen Saran, "Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun, Fenerbahçe için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

"BEN BİR YERE GİTMİYORUM"

Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberliğine dikkat çeken Saran, "Fenerbahçe'nin en büyük gücü, şartlar ne olursa olsun kenetlenmesidir. Ben bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgisi her zaman içimizde. Biz samimi ve sahici bir şekilde her zaman destek olacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

