Sadece yenmez; kumaş olur, ilaç olur, hatta yakacak bile...



Hurma, çöl ikliminin bitkisidir. Erkekli ve dişili ağaçlar birarada bulunur. Tıpkı kivide olduğu gibi.. Onun iklim bölgesinde yaşayan milyonlarca insan adeta her öğünde hurma yer. Aslında sadece bir gıda olarak bilinir bizde, ama oralarda öyle değildir. Hurmanın lifleri kumaş yapımında kullanılır. Çekirdekleri ise yakacak yapılır. Yetiştirildiği bölgelere göre çeşitli renklerde ve büyüklükte olabiliyorlar.



Çok şekerli bir meyve olduğundan; hurmanın üzerinde çoğu zaman, ince, beyaz bir şeker katmanına rastlanır. Mineraller açısından da oldukça zengin bir meyvedir. Yüz gram taze hurmada, 1.5 gram protein, 5 gram karbonhidrat bulunuyor. Kalori değeri ise 225 kcal. Aynı miktarda kuru hurmada ise 3 gram protein, 75 g karbonhidrat vardır ve kalori değeri 275 kcal’dir. Hurma aynı zamanda lif, kalsiyum, potasyum ve demir açısından da oldukça zengin bir gıdadır.