Sadece sayılı gün görülebilecek! Dünya'ya yeni 'Mini Ay' geliyor

Gezegenimize, bu ay sonundan itibaren yaklaşık 2 ay süreyle yeni bir Ay doğacak

Geçen ay 2024 PT5 isimli bir asteroidin Dünya'ya hızla yaklaştığı tespit edilmişti.

Asteroitler, bazen atmosfere girmeden uzaklaşıp giderken, bazen de Dünya’ya çarpıp yanarak yok olabiliyor.

Bilim insanlarına göre, 2024 PT5 farklı bir yol izleyecek ve Dünya'nın yörüngesine girip 56 gün süreyle "mini Ay" olarak Dünya'nın uydusu Ay’a eşlik edecek.

Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nden bilim insanları, 10 metre çapındaki asteroitin 29 Eylül ve 25 Kasım arasında Dünya'nın yörüngesine gireceğini ancak yer çekiminden etkilenmeyeceği için bir süre sonra Güneş Sistemi'ne geri döneceğini belirledi.

Ancak bilim dünyası, bu mini Ay'ın çıplak gözle Dünya'dan görülmesinin zor olduğuna, gelişmiş teleskoplarla görülebileceğine dikkat çekiyor.