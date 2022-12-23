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Gündem Sadece saatler var! Canlı yayında küstah plan duyuruldu: Yunanistan o tarihe Türkiye'ye saldıracak
Gündem

Sadece saatler var! Canlı yayında küstah plan duyuruldu: Yunanistan o tarihe Türkiye'ye saldıracak

Araştırmacı yazar Koray Kamacı, Yunan basınında sürekli dillendirilen "25 Aralık'ta Türkiye'ye saldırı" haberlerini canlı yayında değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 16:46:00 -
Sadece saatler var! Canlı yayında küstah plan duyuruldu: Yunanistan o tarihe Türkiye'ye saldıracak

Araştırmacı yazar Koray Kamacı, Yunanistan'ın 25 Aralık'ta Türkiye'ye karşı küstah bir sabotaj ya da saldırı yapabileceğini öne sürdü.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında konuşan Koray Kamacı, 25 Aralık tarihine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamacı yaptığı açıklamada, "Doğu Ege adaları var. Lozan’a göre silahsızlandırma statüsünde olan adalar var. Paris Anlaşması’na göre yine aynı kurallarla çizilen adalar var. Yunan basını çok önemli bir iddia ortaya attı. Yunan kurmayları ‘25 Aralık’ta Kardak’ın intikamını alacağız’ diyorlar. Meşruiyeti belli şekilde belirlenmemiş adalar var. Yunanlılar oralara gidip bayrak dikebilir. Gökçeada’ya karşı bir misilleme olabilir. Yunanistan Genelkurmay Başkanı’nın bazı adalara yaptıkları ziyaretler sırasında ’48 saat’ vurgusu yapıldı.. Pentapostagma gazetesinde sürekli olarak Türkiye’ye yönelik baskın savaş planına işaret ediliyor. 25 Aralık’ta bir sabotaj, bir saldırı, bir savaş olabilir" iddiasında bulundu.

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