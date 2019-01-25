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"Sadece oyuncu değil, teknik direktör de ihraç etmeliyiz"

- TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas:"Bizim genç oyunculara destek ve fırsat vermemiz gerekiyor. Ben 16 yaşında Hasan Ali Adıgüzel'i oynattım. Galatasaray maçı başta olmak üzere birçok karşılaşmada süre verdim. Aslında oyuncu var, yeter ki onları oynatalım. Bunların son örneği de Ozan Kabak"- "20-21 yaşına gelmiş futbolcu A takımda oynayamıyorsa, bu oyuncunun başka bir takımda, alt liglerde oynaması gerektiğine inanıyoruz"

25 Ocak 2019 Cuma 11:45
"Sadece oyuncu değil, teknik direktör de ihraç etmeliyiz"


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Türkiye'de yetenekli futbolcuların olduğunu ve bu oyuncuların ciddi rakamlarla yurt dışına gittiğini belirterek, "Aslında sadece oyuncu değil, teknik direktör de ihraç etmeliyiz. Bunun için de çalışıyoruz." dedi.

Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapı ve oyuncu gelişimine federasyon olarak destek verdiklerini söyledi.

Kulüplerin genç oyuncu yetiştirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kafkas, şöyle konuştu:

"Bu konu çok önemli ama maalesef Türkiye'de en az yer verilen konulardan biri de bu. Profesyonel olarak çalıştırdığım takımlarda, kulübün yapısı çerçevesinde genç oyuncu gelişimine çok önem verdim. Genç Milli Takım kadrosundan çok oyuncu getirdim ve oynattım. Bunların başında da Cenk Tosun, Ömer Şişmanoğlu, Hasan Ali Kaldırım gelir. Birçok değerli insanla çalışma imkanımız olmuştu.

Bizim genç oyunculara destek ve fırsat vermemiz gerekiyor. Ben 16 yaşında Hasan Ali Adıgüzel'i oynattım. Galatasaray maçı başta olmak üzere birçok karşılaşmada süre verdim. Aslında oyuncu var, yeter ki onları oynatalım. Bunların son örneği de Ozan Kabak. Bunlar hep Genç Milli Takım'dan çıkıyor. Fatih hoca da şans verince, görüyorsunuz büyük paralara ihraç edildi. Aslında sadece oyuncu değil, teknik direktör de ihraç etmeliyiz. Bunun için de çalışıyoruz."


- 21 Yaş Altı Ligleri'nin son defa organize edilmesi


Tolunay Kafkas, 21 Yaş Altı Ligleri'nin bu sezon son defa organize edilmesiyle ilgili de şunları kaydetti:

"17 ve 19 yaş gruplarını küme düşmeli yaptık. Bunu da şundan dolayı hayata geçirdik, genç oyuncu gelişimine kim önem veriyorsa amatör takım bile olsa üste çıkıp oynasın, genç oyuncusunu geliştirsin. Yani daha adil bir ortam oluşsun istedik. 21 Yaş Altı Ligleri'ni kapatma nedenimiz ise A takımda oynatılan 20-21 yaşındaki oyuncu sayısı, liglerimizde maalesef orana vurduğumuzda yüzde 1 civarı. 21 Yaş Altı Ligleri'nin yapısı, altyapıdan gelenleri karşılayabilecek bir yapıda da değil. O yüzden 20-21 yaşına gelmiş futbolcu A takımda oynayamıyorsa, bu oyuncunun başka bir takımda, alt liglerde oynaması gerektiğine inanıyoruz. 21 yaş altının yapısı, oyuncunun gelişimine katkı sağlayacak lig değil. Bu yüzden de böyle bir yapılanmaya gittik."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:45
  1. altyapı
  2. Futbol
  3. TFF
  4. Tolunay Kafkas

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