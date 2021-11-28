Sadece kadının beyanı esas alındıkça bu sistem işlemez

Resul Ekrem Şahan Ankara

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, şunları dile getirdi: “Çocuk icrasının çözüldüğü noktasında da tedirginliğim var. İnisiyatif tamamen velayetlerin yüzde 87’in kadına verildiği ülkemizdeki 6684 sayılı yasaya göre velayet ortaktır. Ancak bu yasa uluslararası sözleşmelere uymuyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi der ki; ‘Eşler boşansa bile ortak çocuk üzerinde eşit haklara sahiptir.’ Peki neden ortak velayet uygulanmıyor? Yargıtay 2. Hukuk Daire başkanı açıklaması da, ‘Türkiye’de ortak velayet söz konusu sadece 2 yaşına kadar anne sütüne muhtaç olduğu için annede kalmalı’ şeklinde. Velayetin diğer tarafa neden verilmediği belirtilmeli.

Kadının lafı yetiyor

“Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Hak ihlalidir. ‘Çocuk yararına’ ilkesine aykırıdır. Uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya aykırı çıkarılan kanunların sorunları çözmesini beklemiyoruz. Kaldı ki 6284 sayılı yasanın varlığı velayet konusunda da suiistimale açıktır. Kadın her türlü şikayetinde 6284 sayılı yasaya göre delil belge kanıt rapor aranmıyor. Boşanma davalarında kötü niyetle kullanılan bu yasanın velayet konusunda da kullanılması elzemdir. Yeni çıkacak yasada çocuk yararı kriteri getirilmiş. Eski eşim, ‘Oğlum babasıyla görüştüğümde psikolojisi bozuluyor, derslerini olumsuz etkiliyor sınavlarına çalışamıyor’ diyerek sadece sözlü beyan ile görüşmemi engellemiştir.

Teslimde güvenlik

“Oysa gerçek tam tersidir. Oğlum ortaokulda okul birincisi olmuştur. Not ortalaması 97’ydi. Bunun dışında sosyal uzman raporlarında görmekteyiz ki, erkeklere karşı önyargılı raporlar düzenlenmektedir. Kadın iki gözyaşı döktüğünde çok rahat bir şekilde raporlar erkeklerin aleyhine kullanılacaktır. Yeni yasa daha büyük sorunlara yol açacaktır. Çocuk teslimi nasıl olacak? Güvenlik konusu çok mühim. Dernek üyemiz Murat Taşocak kardeşimiz çocuk teslimi sırasında öldürüldü. Çocuk icrası çok basit bir madde ile düzeltilecekken yeni mağduriyetlere kapı açılmıştır, her şey kadının vicdanına bırakılmıştır.”