Sadece İnsan Derneği Gazze’de

İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar sonucu binlerce insan hayatını kaybetti. Gazze’de siviller, okullar ve insanların sığınak olarak gördükleri hastaneler İsrail tarafından bombalandı.

Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze halkı bombardımanlar altında yaşamını sürdürmeye çalışırken Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, bölgede acil yardım çalışmalarına başladı.

Dernek, İsrail’in saldırı başlattığı ilk günlerde yardım çalışmalarına başlarken, bölgede saldırı altında yaşamını sürdürmeye çalışan Gazze halkına gıda kumanyası, battaniye ve yakıt desteğinde bulundu.

10 Bin Kişiye Gıda Desteği

Dernek, Gazze’de 10 bin kişiye gıda kumanyası ve battaniye dağıtımında bulundu. Gıda kumanyası dağıtımı ile abluka altındaki Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılarken bir yandan da yakıt desteğinde bulundu.

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Saldırılar sonucu çok sayıda kişi yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınırken, bölgede elektrik ve su kesintisinin yaşanması yaralıların tedavisinin büyük oranda aksamasına sebep oldu.

Hastaneler ve Ambulanslara 15 Ton Yakıt Desteği

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, hastanelerde görev yapan ambulans ve elektrik jeneratörlerinin çalışmasına devam edebilmesi için ilk etapta 15 ton yakıt dağıtımında bulundu. Yapılan yakıt dağıtımı ile ambulanslar görevlerine devam edebilirken, hastanelerdeki jeneratörlerde çalışarak yaralıların tedavi edilmesinde kolaylık sağlayacak.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği’nin Gazze’de devam eden yardım çalışmalarına destek olmak için Sadece İnsan derneğinin web sitesinden online bağış yapabilir ya da IBAN numaralarından havale yapabilirsiniz.