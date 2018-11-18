0553 313 94 23

Sadece Erdoğan yapıyor! 15 yıllık klasik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 yıldır Meclis’te vazgeçmediği bir geleneği var. Erdoğan, diğer siyasi liderlerin aksine, fotoğraf stratejisi yürütüyor.

18 Kasım 2018 Pazar 10:13
Sadece Erdoğan yapıyor! 15 yıllık klasik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli illerinden her salı Meclis’e gelen vatandaşlar, partililer ve davetlilerle grup toplantıları sonunda toplu fotoğraf çekimi için zaman ayırıyor. Bu sayede de binlerce evde Erdoğan fotoğrafları duvarları süslüyor.

Sadece Erdoğan yapıyor

Erdoğan’ın 2004’te başbakanlığı döneminde başlattığı fotoğraf çekimi, hava durumuna göre Meclis merdivenlerinde ya da giriş holünde yapılıyor. Çekilen fotoğraflar da daha sonra ilgili adreslere gönderiliyor. Grup toplantısı günlerinde CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanları ise, konuşmalarını tamamladıktan sonra doğrudan makam odalarına geçmeyi tercih ediyor.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:13
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milyonlarca araç sahibine ceza geliyor
    1. Milyonlarca araç sahibine ceza geliyor
    2. Çavuşoğlu: Bu terör örgütünün karanlık..
    3. Hulusi Akar, Amerika Genelkurmay..
    4. CHP'li Milletvekili hayatını kaybetti!
    5. Adana’da suç örgütüne operasyon: 20..
    6. Sadece Erdoğan yapıyor! 15 yıllık..
    7. Dolandırıcı sahte başkomiseri gerçek..
    8. Ankara emniyeti 14 yaşındaki çocuğun..
    9. Elektrik aboneleri dikkat! Hakkınızı..
    10. Bodrum'u sağanak yağmur vurdu
    11. Şartını belirtti: Böyle olmazsa kabul..
    12. Çalhanoğlu ve Serdar aday kadrodan..
    13. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
    14. Adana'da kocasına kızdı, bebeğini..
    15. Cezayı duyunca çileden çıktı! '6 ay aç..
    16. 8 saniyesi 17 bin TL!
    17. Altını olanlar dikkat! Agresif..
    18. Karabük’te ehliyetine 6 ay el konulun..
    19. İsveç medyası Türkiye maçını yorumladı..
    20. Cinayetin gizli ortağı: Dahlan!
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Hamas: Elimizde İsrailli komutanın öldürülme görüntüleri var
    Hamas: Elimizde İsrailli komutanın öldürülme görüntüleri var