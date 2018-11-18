Sadece Erdoğan yapıyor! 15 yıllık klasik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli illerinden her salı Meclis’e gelen vatandaşlar, partililer ve davetlilerle grup toplantıları sonunda toplu fotoğraf çekimi için zaman ayırıyor. Bu sayede de binlerce evde Erdoğan fotoğrafları duvarları süslüyor.

Sadece Erdoğan yapıyor

Erdoğan’ın 2004’te başbakanlığı döneminde başlattığı fotoğraf çekimi, hava durumuna göre Meclis merdivenlerinde ya da giriş holünde yapılıyor. Çekilen fotoğraflar da daha sonra ilgili adreslere gönderiliyor. Grup toplantısı günlerinde CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanları ise, konuşmalarını tamamladıktan sonra doğrudan makam odalarına geçmeyi tercih ediyor.

(Milliyet)