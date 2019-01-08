Sadece çocuklar altını ıslatmıyor! Birçok hanımın da idrar derdi var

İdrar kaçırma, özellikle kadınlarda sık olan sorun.. Hemen her üç kadından birinde var. İdrar kaçırma başka yakınmalarla birlikte olabilir. Sık sık idrara gitme, sıkışma, gece idrara sık kalkma, idrar yaparken yanma veya kesik kesik idrar yapma, idrar yapamama, tam boşaltamama beraberindeki yakınmalar..

Gülerken, öksürürken, ağır kaldırırken olabildiği gibi tuvalete yetişememe şeklindeki genellikle yaşla birlikte daha sık görülür.

Bazı kadınlarda uyku sırasında idrar kaçırma olabilir. Bu sorun sadece çocuklukta görülmez, erişkin kadınlarda da olabilir. Çok sıkıntılı bir durum ise beraberlik sırasında idrar kaçırmadır. Mesanenin doluluğunun fark edilmemesi halinde taşma ile idrar kaçırma meydana gelebilir.

Genetik yönü var mı?

Maalesef evet. Anne ve kız kardeşte idrar kaçırma varsa daha sık görülmektedir. Zor, travmatik doğumlar, iri bebeklerin doğumu, geçirilmiş üreme organlarına yönelik büyük operasyonlar veya radyoterapileri de etkenlerden..

İdrar kaçırma yakınmasının farklı tedavi yöntemleri var. Uygun yöntemin seçiminde hastanın yakınmaları, muayene bulguları, laboratuvar sonuçları ve hekimin deneyimleri etkili olur. Tedavi seçenekleri basitten daha karmaşık olana doğru; davranış tedavileri, sağlıklı hayat tarzı, egzersizler ve diğer fizik tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi.. Elbette cerrahi tedavi son seçenektir.

İdrar kaçırma, idrar yapmada güçlükler gibi bazen çok önemli nörolojik hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Özellikle ani gelişen idrar kaçırma yakınmalarında bu yönden değerlendirme önemlidir. Multipl skleroz(MS), Parkinson, beyinde pıhtı veya kanamalarla seyreden ve ‘CVA’ olarak bilinen hastalıklar, omurilik hastalıkları gibi…

Korunmaya yönelik tedbirler tabii ki vardır. Bu sağlıklı davranış modelleri; uygun miktarda ve şekildeki içeceklerle, obezitenin önlenmesinden başlayarak ilgili bölge kas egzersizlerini de kapsamaktadır.