Sadece Ankara’ya deniz getirmediği kaldı! Bay Kemal oltayı şimdi de tribünlere attı
Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün desteğini alan, yenilince üstüne bir de milliyetçilere göz kırpıp İslami terimlere sarıldığı görülen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de seçimi kazanması halinde yapacağı ilk işlerden birinin maçların TRT'den şifresiz yayınlanmasının sağlayacağını söyledi.
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri etkilemek için bu sefer de verdiği vaatlere futbolu ekledi.
Ücretsiz elektrik, bayram ikramiyesi ve maaş sözlerini hesap kitap yapmadan veren hesap uzmanı Kılıçdaroğlu, kulüplerin en büyük gelir kaynağı olan yayın ihalesine göz dikti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak."
Yayın geliri bedeli 2.2 milyar TL
Bilindiği üzere TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında yapılan anlaşmaya göre 2 yıllık 2,2 milyar TL kulüplere aktarılacak.
TRT'nin 2022 yılın geliri ise 10.9 milyar TL olurken, net karı 2022 yılında 2.4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
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