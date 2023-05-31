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Gündem Sadece Adnan Oktar değil Mafya ve ünlüler de var! 7 kişi gözaltında
Gündem

Sadece Adnan Oktar değil Mafya ve ünlüler de var! 7 kişi gözaltında

Yeniakit Publisher
2023-05-31 10:57:00 -
Sadece Adnan Oktar değil Mafya ve ünlüler de var! 7 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda haber linklerinin kaldırılması için sahte mahkeme kararları oluşturduğu, bunları satın aldığı ve aracılık ettiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Sahte evrak satın alan isimlerin arasında Adnan Oktar da yer alıyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için sulh ceza hakimlikleri adına sahte mahkeme kararları düzenlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin optik cihazlarla hazırlanan sahte belgeler olduğunu tespit etti.

 

ADNAN OKTAR DETAYI

Sahte evrak işine bulaşan isimlerden biri de Adnan Oktar ve suç örgütü idi.  

Ardından teknik ve fiziki takip yapan ekipler, 2022 yılında düzenlenen operasyonla şebeke lideri Uğur Y. ile basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörler üzerinden sahte elektronik posta gönderen İlknur Ö'yü yakaladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken İlknur Ö. ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

 

ÜNLÜ İSİMLERE VE SUÇ ÖRGÜTLERİNE SAHTE KARAR SATILDI

Operasyonun ardından ele geçirilen dijital sahte materyalleri inceleyen uzman ekipler, Uğur Y'nin sahte mahkeme kararlarını aralarında ünlüler ile suç örgütü liderinin de olduğu 12 kişiye sattığını belirledi.

Bu isimlerin adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli işlemleri için emniyette götürüldü.

Şüpheliler arasında daha önce narkotik madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan A.O.A'nın da olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

operasyonlar devam etsin

pkk fetö.daesciler kafalarını kaldıramasınlar vurun kafalarına acımayın
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