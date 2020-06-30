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Ekonomi

Sadece 7 ülke üretiyordu! Türkiye'de yapılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyada 7 ülke tarafından üretilen x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipinin yerli ve milli olarak üretilmeye başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:27:00 -
Sadece 7 ülke üretiyordu! Türkiye'de yapılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık.' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Oktay, "Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık." diye konuştu.

"Risk sermayesi fonu oluşturuldu"

Oktay, yüksek teknoloji üreten milli firmalara finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturulduğunu açıkladı.

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