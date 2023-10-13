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Sosyal Medya Sadece 1 kişi katılınca basın toplantısı Sosyal medyada manşet oldu Millet CHP ile artık ilgilenmiyor
Sosyal Medya

Sadece 1 kişi katılınca basın toplantısı Sosyal medyada manşet oldu Millet CHP ile artık ilgilenmiyor

Yeniakit Publisher
2023-10-13 09:20:00 -
Sadece 1 kişi katılınca basın toplantısı Sosyal medyada manşet oldu Millet CHP ile artık ilgilenmiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in düzenlediği basın toplantısına sadece bir gazeteci katıldı. Sosyal medyada kullanıcılar, Erdem'in toplantısını sadece bir gazetecinin takip etmesini ti'ye aldı.

Sancılı bir kurultay süreci geçiren CHP'de ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

 

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

 

BASIN TOPLANTISINA BİR GAZETECİ KATILDI

CHP'nin Sosyal Medya Yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Erdem'in bugün düzenlediği basın toplantısına sadece 1 gazeteci katıldı. Eren Erdem boş koltuklara hitap etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boş salona hitap eden Erdem'in, konuşması boyunca sağa-sola bakması ise sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medyada kullanıcılar, Erdem'in toplantısını sadece bir gazetecinin takip etmesini ti'ye aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

* Ya kimse de izlememiş adamı

* Sandalyelerle aran nasıl Eren Bey

* Basın yok

* Toplantıda gazeteci izdihamı yaşanmış diyorlar

* Kitlelere hitap etmiş diyorlar

* Toplantıyı sadece bir gazeteci izliyor. Çok komik bir partisiniz

* Salon hıncahınç dolu

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Yorumlar

Hayro

Sen kimsin ya……..

Zeynel

Ne kadar ciddiye almışlar vay beeee
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