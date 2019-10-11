Saddam’ın kızından Irak'ın işgali hataydı diyen Trump’a cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da ABD'nin varlığının “Ülke tarihindeki en büyük hata” olması ve Irak’ı işgal etmek için kitle imha silahlarının bahane olduğunu açıklamasının ardından, Saddam Hüseyin’in kızı Rağad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABD’nin işgal kararının zalimce olduğunu söyledi.

ABD’nin Irak işgali kararının başından beri yanlış ve zalim bir karar olduğunu bildiklerini söyleyen Rağad “Peki ülkemiz viran oldu, ülkeyi savunurken şehit düşen babam, kardeşlerim, yeğenim ve her gün onlarca şehit düşen Iraklıları kim telafi edecek?” dedi.