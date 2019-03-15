'Saddam' Hatay'da yakayı ele verdi! Hatay'ın Altınözü ilçesinde çamura saplanmış halde bulunan minibüsteki 8 kaçak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin de uzun süredir aranan 'Saddam' lakaplı Muyesser Elmuhammed olduğu ortaya çıktı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çamura saplanan minibüsteki Suriyeli 8 kaçak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalılıkların arasında saklanırken yakalanan sürücünün ise uzun süreli takibi yapılan 'Saddam' lakaplı Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı Muyesser Elmuhammed olduğu saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tokdemir Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında farları kapalı olan 31 BD 186 plakalı minibüsü çamura saplanmış halde buldu. 'Saddam' lakaplı insan kaçakçısı Muyesser yakalandı Aracın içinde kaçak yollarla sınırdan geçirilen Suriyeli 8 kaçak yakalandı, ancak şoförün kaçtığı tespit edildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, uzun süredir takibini yaptıkları 'Saddam' lakaplı Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı Muyesser Elmuhammed'i gizlendiği çalılıkların arasında yakaladı. Kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Muyesser Elmuhammed ise sorgulanmak üzere Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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