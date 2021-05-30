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Gündem SADAT’ın başında kim var? SADAT’ı kim kurdu?
Gündem

SADAT’ın başında kim var? SADAT’ı kim kurdu?

SADAT nedir? SADAT kim? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor. Sedat Peker 8. videosu yayınlandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker, SADAT’ın Suriyeli Türkmenlere silah gönderildiğini iddia etti. Sedat Peker’in Suriye’ye silah gönderdiği yalanı, daha önce FETÖ’cü alçaklar tarafından Türkiye’yi zora sokmak için de sık sık iftira olarak gündeme getiriyordu. Peki SADAT’ın başında kim var? SADAT’ı kim kurdu?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 12:47:00 - 2021-05-30 12:58:56
SADAT’ın başında kim var? SADAT’ı kim kurdu?

SADAT’ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’dir. 2012 yılında kurulan SADAT, özel askeri şirket olarak bilinmekte. SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlığı, SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek Türk şirketidir.

SADAT Savunma (E) Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden emekli olan 23 Subay ve Astsubay tarafından kurulmuş ve Şirket Ana Sözleşmesi 28 Şubat 2012 tarihli ve 8015 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Danışmanlık, Eğitim ve İkmal olmak üzere üç ana alanda hizmet sunmaktadır.

SADAT kimdir? SADAT kuruluş amacı kimdir?

Hizmet verdiğimiz ülkelere yönelik jeopolitik duruma uygun tehdit değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirme ışığında ülke savunması ve iç güvenliğinin temini amacıyla en etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerinin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonunu sağlamaktır.

SADAT’ın misyonu nedir?

Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır.

SADAT hizmet alanları nelerdir?

Danışmanlık

1) Savunma Danışmanlığı

2) İç Güvenlik Danışmanlığı

EğitimAskeri ve Polis Eğitimleri

1) Askeri Alanda

2) İç Güvenlik Alanında

İkmal

1) Silahlı Kuvvetler için

2) Polis Teşkilatı için

3) Bakım Onarım

SADAT internet sitesi için tıklayın 

SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi kimdir? SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi nerelidir?
SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi kimdir? SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi nerelidir?

Biyografi

SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi kimdir? SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi nerelidir?

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