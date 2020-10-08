Sadakatsiz dizisinin başrolü Caner Cindoruk'tan pişkin cevap

Kanal D'de Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri ekrana geldi. Gayri meşru ilişkileri ve aldatmaları anlatan "Sadakatsiz" isimli rezil dizi ilk bölümü ile tepki gördü.

Dizide, eşine ihanet ederek onu aldatan bir erkek ve kocasından intikam almak için onu misliyle aldatacak bir kadının yaptığı rezillikler anlatılıyor.

Sosyal medyadan gelen tepki yorumlarına ise başrol oyuncusu Caner Cindoruk'tan pes dedirten bir cevap geldi.

Başrol oyuncusu Caner Cindoruk ise dizideki ahlaksızlıklar sonrasında pişkin bir cevap vererek, ”Yorumlarınız, küfürleriniz için teşekkürler" dedi.

'Bu ahlaksızlıktır'

Konuyla ilgili Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, söz konusu dizinin kaldırılması için RTÜK'e çağrıda bulunmuş ve hızlıca önlem alınmasını istemişti. Karahasanoğlu, “Bu ahlaksızlıktır. Bu namussuzluktur. Bu fahişeliğin propagandasıdır. Bu, Türk toplumunu ateşe atmaktır. Bu, Türk toplumundaki barışı zedeler. Bu ahlaksızlığı tasvip etmiyorum. Bu ahlaksızlık cinayet kadar vahimdir” ifadelerini kullanmıştı.