Sadakataşı’ndan Lübnan’a un yardımı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve etkileri tüm ülkeyi saran patlama sonrası, Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor. Un bulma konusunda sorun yaşanan ülkede dernek tarafından 50 ton un dağıtımı gerçekleştirildi.

Lübnan’da yaşanan patlama sonrası limanda bulunan Osmanlı’dan kalma tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi. Yaşanan ekonomik sorunlar ve patlamanın vermiş olduğu tahribatla ülkede un karaborsaya düşerken, Sadakataşı ekipleri, Beyrut Limanı’na yakın Jısr, Burç Hamud, Eşrafiye ve Karantina bölgelerinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye toplamda 50 tun un dağıtımı gerçekleştirdi.

Ev tadilatları sürüyor

Acil yardımlarla ilgili açıklama yapan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Beyrut’ta patlamanın yaşandığı günden itibaren acil yardım gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, patlamadan zarar gören evlerin tadilatlarını yaparken toplamda 50 evin onarımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.Diğer taraftan bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere un dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İlk etapta 50 ton unu ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, önümüzdeki günlerde dağıtımlarımızı sürdüreceğiz’’ İfadelerini kullandı.

Bölgeye yardımlar sürüyor

Beyrut ve çevre bölgelerde Sadakataşı Acil Yardım ekipleri tarafından evsiz kalmış 11 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtımı, 10 bin aileye içme suyu, 200 aileye kumanya ve binlerce aileye düzenli ekmek dağıtımı gerçekleştirerek toplamda 55 binden fazla kişiye yardım ulaştırdı.

Lübnan’a destek olmak için

Sadakataşı Derneği, “Lübnan’ı Yalnız Bırakma” çağrısıyla başlatmış olduğu yardım kampanyası ile Lübnan’a yardım ulaştırmaya devam edecek.

Siz de Sadakataşı'nın başlatmış olduğu yardım çağrısına destek olmak için LÜBNAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.