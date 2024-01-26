Sadakataşı’ndan İdlib’e kış yardımı

İdlib ve çevresinde yaşayan mülteciler, soğuk kış aylarını dayanıksız çadırlarda ve yakacak bulamadıkları için zorlu şartlar altında geçiyor. Mültecilerin barındığı kampların bir kısmı yağışlar nedeniyle zarar görmüş durumda. Çetin kış koşullarında yaşayan bölge halkına Sadakataşı tarafından yardım ulaştırıldı.

400 aileye soba, yakacak ve battaniye yardımı

Sadakataşı, kış yardımları kapsamında İdlib’in Kefer Aruk bölgesinde bulunan kamplarda yaşayan 400 mülteci aileye soba, yakacak ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek önümüzdeki günlerde de civar kamplarda yaşayan mülteci ailelere kış yardımları ulaştıracak.





Yardımlar devam edecek

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Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yardım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Çetin kış şartlarının yaşandığı İdlib’de yoksul ailelere ve mültecilere bağışçılarımızın destekleriyle soba, yakacak ve battaniye yardımı ulaştırdık. Bölgede kış çalışmalarımız devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu kış yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.