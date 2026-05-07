Sadakataşı'ndan İdlib'e gıda yardımı
Sadakataşı’ndan İdlib'e gıda yardımı

Sadakataşı Derneği, Suriye’nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Özgürleşen Suriye halkına, Sadakataşı yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Bölgede bulunan dernek ekibi İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında yaşayan ailelere gıda kumanyası ulaştırdı.

550 aileye gıda yardımı

Yardım çalışmaları kapsamında İdlib’de bulunan Sadakataşı ekibi Ma'arrat Misrin, Ram Hamdan ve Kafr Yahmul’daki kamplarda yaşayan 550 aileye içerisinde salça, pirinç, makarna, konserve gıdalar, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler bulunan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

 

‘‘Bölgeye yardımlar sürecek’’

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Kardeş Suriye halkına destek olmaya devam ediyoruz. Bugün de İdlib’de yaşayan ailelere gıda dağıtımı gerçekleştirdik. Suriye halkına yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın Suriye yardım çalışmalarına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca SURİYE yazıp 2989'a SMS göndererek 50 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinde dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

