Sadakataşı’ndan askıda ekmek uygulaması

Derneğin yurtiçinde sürdürmüş olduğu Ramazan yardımları kapsamında dağıtımlarına devam edilen gıda kumanyası ve ihtiyaç sahiplerinin marketlerden alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartlarıyla 50 bin aileye yardım ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca dernek askıda ekmek çağrısıyla Ramazan pidesi dağıtımları gerçekleştiriyor.

Osmanlı’dan bizlere miras kalan askıda ekmek uygulaması, ülke olarak yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda Sadakataşı Derneği tarafından hayata geçirildi. Dernek, Ramazan ayı boyunca on binlerce aileye pide ulaştırarak ihtiyaç sahiplerine destek olacak.Pide dağıtımları fırınlarla birlikte dernek ekipleri tarafından evlere giderek yapılıyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Sosyal yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Ramazan kumanyası ve sosyal yardım kartları dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte atalarımızdan bizlere miras kalan askıda ekmek uygulamasını başlattık. Ülkemizin her köşesinde ki ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını bereketlendirmek için pide ulaştırıyoruz’’ dedi.

Yardımlaşma kültürünün toplumumuzun inanç ve geleneklerinde olduğunu belirten Özdal, ‘‘Bu yardımların en güzel özelliği ise hayrı yapanda, ekmeği kimin aldığı da belli değil. Sürdürmüş olduğumuz bu projeye destek olan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu askıda ekmek projesine destek olabilmek içinASKIDAEKMEK yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle zekât,sadaka, fitre, fidye, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.