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Aktüel Sadakataşı Yemen’e acil yardım ulaştırıyor
Aktüel

Sadakataşı Yemen’e acil yardım ulaştırıyor

Sadakataşı Derneği, Yemen’de acil yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek Taiz ve Marib bölgelerinde yaşayan mülteci ailelere gıda kumanyası, hijyen ürünleri ve temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:31:00 -
Sadakataşı Yemen’e acil yardım ulaştırıyor

Sadakataşı Derneği, Yemen’de yaşanan insani kriz sonrası ‘‘Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde’’ çağrısıyla başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Dernek 24 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu ülkede mülteci ailelere gıda, su ve hijyen malzemeleri ulaştırdı. 

800 hijyen kolisi  

Yemen’de temiz suya ulaşımın zor olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Temizlik malzemelerinin hayati öneme sahip olduğu ülkede dernek tarafından 800 aileye hijyen kolisi dağıtımı yapıldı. 

Gıda ve çocuk kolisi dağıtımları 

Sadakataşı Derneği, Yemen’in Taiz ve Marib bölgelerinde yaşayan 800 mülteci aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Her 10 dakikada bir çocuğun açlıktan öldüğü ülkede dernek tarafından içerisinde gıda ve hijyen malzemeleri bulunan 600 çocuk kolisi dağıtımı yapıldı. 

150 tanker temiz su  

Yemen’de bozulan altyapı sistemleri, ekonomik problemler ve milyonlarca kişinin mülteci kamplarında yaşaması nedeniyle temiz suya erişim zorlaştı. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak amacıyla dernek, Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelere 150 tanker içilebilir temiz su dağıtımı gerçekleştirdi. 

Barınma ve sağlık desteği 

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Yemen’de yaşanan iç savaş sonrası ülke nüfusunun büyük kısmı yardıma muhtaç duruma geldi. Başlatmış olduğumuz acil yardım çalışmalarımızın devamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, su ve hijyen ürünleri dağıtımı gerçekleştirdik. Bölgede ilerleyen günlerde barınma ve sağlık projeleri hayata geçirerek kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı. 

Destek olmak için; 

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YEMEN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz. 

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