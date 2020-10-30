Sadakataşı Derneği, Mali'de 800 katarakt ameliyatı yaptı

DAKAR (AA) - Sadakataşı Derneği, Mali'de 10 günde 800 kişinin katarak ameliyatını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mali'nin Kaboila bölgesinde 10 gün boyunca incelemelerde bulunan sağlık ekibi, görme problemi yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 800 hastanın katarakt ameliyatını yaptı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Mali'de de her yıl binlerce kişinin katarakt sebebiyle görme yetisini kaybettiğinin altını çizerek, bu soruna çare olmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart da bölgede zaman zaman su kuyusu da açan derneğin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, teşekkür etti.

Derneğin katarakt ameliyatlarına ilişkin yürüttüğü projeye, sitesinde belirtilen banka hesap numarasına bağışta bulunarak destek olunabiliyor.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığına, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle sıkça rastlanıyor.