Sadakanın 4 özelliği

Sırrî-yi Sekatî Hz.leri buyuruyor ki:

Sadakada 4 özellik vardır.

Birincisi: Sadaka senin yanında iken azdır. Verdiğin zaman çok olur.

İkincisi: Seninle beraber olunca, yok olur. Verince bâki kalır.

Üçüncüsü: Senin yanında olunca, senin olmaz. Verdiğinde senin olur.

Dördüncüsü: Senin olunca, sen onu korursun. Onu verdiğin zaman, o seni korur.