Sadakanın 4 özelliği
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, "Allah’a ve ahiret gününe inanarak Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir." (Nisa 39)25 Ağustos 2019 Pazar 12:09
Sırrî-yi Sekatî Hz.leri buyuruyor ki:
Sadakada 4 özellik vardır.
Birincisi: Sadaka senin yanında iken azdır. Verdiğin zaman çok olur.
İkincisi: Seninle beraber olunca, yok olur. Verince bâki kalır.
Üçüncüsü: Senin yanında olunca, senin olmaz. Verdiğinde senin olur.
Dördüncüsü: Senin olunca, sen onu korursun. Onu verdiğin zaman, o seni korur.
YORUM YAZ