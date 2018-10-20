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Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay! Bir anda vuruldu

İstanbul Kağıthane'deki Sadabad Viyadüğü'nde seyir halindeki bir aracın sürücüsüne, yol kenarından ateşlenen silahın mermisi isabet etti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:51
Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay! Bir anda vuruldu

İstanbulun Kağıthane ilçesinde bulunan Sadabad Viyadüğü'nde ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarından ateşlendiği öne sürülen silahtan çıkan kurşun isabet etti.

Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sadabad Viyadüğü'nde Okmeydanı yönüne ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarındaki ağaçlık alandan ateşlendiği belirtilen silahtan çıkan kurşun isabet etti. Aracın ön camından giren kurşun sürücünün yanındaki kişiyi yaraladı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yol kenarında delil çalışması yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

KAGITHANE SADABAD VIYADUGU'NDE ILERLEYEN ARACTAKI KISIYE YOL KENARINDAN ATESLENDIGI ONE SURULEN SILAHTAN CIKAN KURSUN ISABET ETTI. FOTO: IDRIS TIFTIKCI - ISTANBUL DHA

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 16:51
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  3. Sadabad Viyadüğü
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