0553 313 94 23

Saçkıran nedir? Tüy köklerinin geri gelmesi mümkün mü?

Tüy köklerinin hasar görmesi sonucu dökülen saçlar geri gelebilir mi? Bu sorun çözülebilir mi? Hepsi yazımızda..

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:30
Saçkıran nedir? Tüy köklerinin geri gelmesi mümkün mü?

Saçkıran; irpik, saç, sakal gibi devamlı tüylerin, bölgesel dökülmesi durumudur. Genelde 50 yaş altındaki kişilerde sıklıkla görülür. Dökülen bölgedeki tüylerin zamanla çıkma ihtimali söz konusudur. Fakat bazı durumlarda, farklı lezyonlarda görülebilir.

Tıp dünyasında daha nedeni bulunamayan saçkıranın, otoimmün sebeplerden kaynaklandığı düşünülüyor. Yani vücutta bulunan dokular yabancı bir cisim olarak algılanır ve bağışıklık sistemindeki hücreler bu dokulara savaş açar. Sonuç olarak saç kökleri bu durumda zarar görür. 

Kimler saçkıran olur?

  • 50 yaşın altındaki kişiler
  • Bağışıklık sistemi sorunlu olanlar
  • Genetik hastalıklar bünyesinde taşıyanlar
  • Otoimmün hastalık teşhisi konmuş kişiler
  • Down sendromlu kişiler
  • Strese meyilli bünyeler
  • Sağlıksız ve düzensiz beslenenler

Saçkıran, erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür.

Saçkıran nasıl anlaşılır?

Tüylerde oval şekilde seyreklik ve gözeneklerin işlevini kaybetmesi durumu, başlangıç olarak kabul edilebilir. Bu durumun; dönemsel saç dökülmeleri, mantar ya da kullanılan kimyasalların sonucu olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla en ufak bir belirtide, hekime danışmanız gerekir? 

Doğal saçkıran tedavisi nedir?

Saçkıran teşhisi konduktan sonra en etkili yöntem ilaçların devamlı kullanılması olacaktır. Fakat ilaçlar bittikten sonra ya da daha çok küçük belirtilerle karşılaşanlar için bir kür şeklinde, saçsız bölgeye sarımsak uygulanabilir.

Düzenli tedavi sonucunda tüylerin tekrar çıkma olasılığı vardır.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:30
  1. saçkıran
  2. Saçkıran nedir?
  3. Saçkıran bulaşıcı mıdır?
  4. Saçkıran kimlerde görülür?
  5. Saçkıran kendiliğinden geçer mi?
  6. Saçkıran'da dökülen saçlar yeniden çıkar mı?
  7. Saçkıran tedavi edilebilir mi?
  8. Saçkıran'ın belirtileri nelerdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi
    1. Abbas, Bahreyn çalıştayına..
    2. Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer..
    3. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    4. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    6. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    7. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    10. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    11. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    12. Solingen faciasında ölenler anıldı
    13. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    14. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    15. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    16. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    17. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    18. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    19. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    20. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    21. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    22. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    23. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    24. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    25. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    26. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    27. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    28. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    29. Hollanda'da üniversitelilerden şehir..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi