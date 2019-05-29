Saçkıran nedir? Tüy köklerinin geri gelmesi mümkün mü?

Saçkıran; irpik, saç, sakal gibi devamlı tüylerin, bölgesel dökülmesi durumudur. Genelde 50 yaş altındaki kişilerde sıklıkla görülür. Dökülen bölgedeki tüylerin zamanla çıkma ihtimali söz konusudur. Fakat bazı durumlarda, farklı lezyonlarda görülebilir.

Tıp dünyasında daha nedeni bulunamayan saçkıranın, otoimmün sebeplerden kaynaklandığı düşünülüyor. Yani vücutta bulunan dokular yabancı bir cisim olarak algılanır ve bağışıklık sistemindeki hücreler bu dokulara savaş açar. Sonuç olarak saç kökleri bu durumda zarar görür.

Kimler saçkıran olur?

50 yaşın altındaki kişiler

Bağışıklık sistemi sorunlu olanlar

Genetik hastalıklar bünyesinde taşıyanlar

Otoimmün hastalık teşhisi konmuş kişiler

Down sendromlu kişiler

Strese meyilli bünyeler

Sağlıksız ve düzensiz beslenenler

Saçkıran, erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür.

Saçkıran nasıl anlaşılır?

Tüylerde oval şekilde seyreklik ve gözeneklerin işlevini kaybetmesi durumu, başlangıç olarak kabul edilebilir. Bu durumun; dönemsel saç dökülmeleri, mantar ya da kullanılan kimyasalların sonucu olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla en ufak bir belirtide, hekime danışmanız gerekir?

Doğal saçkıran tedavisi nedir?

Saçkıran teşhisi konduktan sonra en etkili yöntem ilaçların devamlı kullanılması olacaktır. Fakat ilaçlar bittikten sonra ya da daha çok küçük belirtilerle karşılaşanlar için bir kür şeklinde, saçsız bölgeye sarımsak uygulanabilir.

Düzenli tedavi sonucunda tüylerin tekrar çıkma olasılığı vardır.