Saçkıran nedir? Tüy köklerinin geri gelmesi mümkün mü?
Tüy köklerinin hasar görmesi sonucu dökülen saçlar geri gelebilir mi? Bu sorun çözülebilir mi? Hepsi yazımızda..29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:30
Saçkıran; irpik, saç, sakal gibi devamlı tüylerin, bölgesel dökülmesi durumudur. Genelde 50 yaş altındaki kişilerde sıklıkla görülür. Dökülen bölgedeki tüylerin zamanla çıkma ihtimali söz konusudur. Fakat bazı durumlarda, farklı lezyonlarda görülebilir.
Tıp dünyasında daha nedeni bulunamayan saçkıranın, otoimmün sebeplerden kaynaklandığı düşünülüyor. Yani vücutta bulunan dokular yabancı bir cisim olarak algılanır ve bağışıklık sistemindeki hücreler bu dokulara savaş açar. Sonuç olarak saç kökleri bu durumda zarar görür.
Kimler saçkıran olur?
- 50 yaşın altındaki kişiler
- Bağışıklık sistemi sorunlu olanlar
- Genetik hastalıklar bünyesinde taşıyanlar
- Otoimmün hastalık teşhisi konmuş kişiler
- Down sendromlu kişiler
- Strese meyilli bünyeler
- Sağlıksız ve düzensiz beslenenler
Saçkıran, erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür.
Saçkıran nasıl anlaşılır?
Tüylerde oval şekilde seyreklik ve gözeneklerin işlevini kaybetmesi durumu, başlangıç olarak kabul edilebilir. Bu durumun; dönemsel saç dökülmeleri, mantar ya da kullanılan kimyasalların sonucu olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla en ufak bir belirtide, hekime danışmanız gerekir?
Doğal saçkıran tedavisi nedir?
Saçkıran teşhisi konduktan sonra en etkili yöntem ilaçların devamlı kullanılması olacaktır. Fakat ilaçlar bittikten sonra ya da daha çok küçük belirtilerle karşılaşanlar için bir kür şeklinde, saçsız bölgeye sarımsak uygulanabilir.
Düzenli tedavi sonucunda tüylerin tekrar çıkma olasılığı vardır.
YORUM YAZ