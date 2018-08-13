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Saçkıran neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Saçkıran nedir? Saçkıran bulaşıcı mıdır? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:21
Saçkıran neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Saçkıran, cildimize bulaşan ve hızla yayılan bir tür mantarın sebep olduğu bir saç hastalığıdır.

SAÇ KAYBINA NEDEN OLUR

Saçkıran, saç dökülmesi belirtileri gösterdiği için zamanında müdahale edilmediğinde kalıcı saç kaybına neden olmaktadır. Saçkıran hastalığına sebep olan mantarlar, deride ve saçta mantar efeksiyonuna sebep olabilmektedir. Bu nedenle saçkıranlı bir hastanın kullandığı ürünlerden uzak durmanız gerekmektedir. Saçkıran hastalığı herkeste görülebilse de çocuklarda daha sık ve kolay ortaya çıkabiliyor. Çocuklarda daha çabuk ortaya çıkmasındaki asıl sebep bünyenin daha hassas olmasıdır.

SAÇKIRAN BULAŞICI MIDIR?

Saçkıran bir mantar hastalığı olduğu için bulaşıcıdır. Dolayısıyla kolaylıkla bulaşabilir. Mantar enfeksiyonunu barındıran bir hastadan bir başka vücuda kolaylıkla aktarılmaktadır. Dolayısıyla özellikle tırnak makası ya da bıçak gibi hijyen konularında bulaşma riskine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

BELİRTİLERİ

Saçkıran hastalığı genellikle sivilce gibi bir dış görünüşe sahiptir. Kabarcık olan bölge zaman içerisinde halka biçiminde etrafa doğru genişler ve yayılır. Böylelikle enfekte olunan bölge de giderek büyür. Saç dökülmesi ilk aşamada geçici olmakla birlikte zaman içerisinde önlem alınmadığı ya da tedavi edilmediği takdirde saç dökülmesi kalıcı kelliğe neden olmaktadır. Saçkıranın hakim olduğu bölgede saçın yapısı kırılgan bir hal alır.

TEDAVİSİ

Saçkıranın tedavisi mümkündür. İlk olarak saçkırana sebebiyet veren enfeksiyon yapıcı mantarlar yok edilmelidir. Bu da çoğunlukla krem, toz ya da tabletlerle çeşitli mantar ilaçları sayesinde gerçekleşir. Saçkıran için iğne tedavisi de yaygın olarak kullanılan tedavi seçenekleri arasında bulunmaktadır. Bitkisel tedaviler de saçkıran vakalarına iyi gelse de kalıcı çözüm olarak ilaç tedavileri kadar etkili değildir.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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