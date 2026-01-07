Saçaklarda ölüm sessizliği: Dev buz sarkıtları yoldan geçenlere ecel terleri döktürüyor!

Türkiye’nin kış yükünü en ağır çeken illerinden Muş’ta, dondurucu soğuklar kaldırımları yürünemez hale getirdi. Gece dondurucu seviyelere ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle eriyen kar suları, çatı saçaklarında dev buz kütleleri oluşturdu. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde, binaların üzerinden sarkan bu dev kütleler her an düşme riski taşıyor. Vatandaşlar başlarının üzerinde asılı duran bu "ölümcül" sarkıtlar altında tedirginlikle yürürken, bazı bölgelerde hiçbir önlemin alınmaması tepkilere yol açıyor.

Özlellikle Muş’ta kent genelinde günlerce süren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar nedeniyle özellikle çatı saçaklarında biriken kar ve eriyen suların donmasıyla dev buz kütleleri meydana geldi. Oluşan buz sarkıtları, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlar için ciddi risk oluşturuyor. Çatılardan koparak düşme tehlikesi bulunan buz sarkıtlarına karşı vatandaşlar tedirginlik yaşarken, bazı riskli alanlarda gerekli önlemlerin alınmadığı gözlendi.

Kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğukla birlikte çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğunu söyleyen Tarık Yaşlak, belediyenin konu ile ilgili çalışma yapması gerektiğini ifade ederek, "Kar yağdıktan sonra havalar aşırı soğudu ve don oluştu. Buz sarkıtları fazlalaştı. Bu durum yayalar ve arabalar için zarar vermeye başladı. Yetkililerin bu konuda çözüm bulması bizi sevindirir. Buzların kırılması gerekiyor. Belediyenin bu işe el atması lazım" dedi.

Vatandaşların kaldırımlarda yürürken buz sarkıtlarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Zafer Kaplan ise "Memleketimiz kış memleketi. Kar yağışları devam ediyor. Etkili olan kar yağışı soğukları da beraberinde getirdi. Kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Özellikle çatılarda oluşan buz sarkıtlarına dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.