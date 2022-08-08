Saç köklerini ve saç tellerini besleyen bitkisel yağ kürleri! Saç bakımında etkili yağlar

Saç bakımı

Katlı saç kesimi, katlı ve kısa saç modelleri çoğu kişiyi olduğunda daha genç gösterir. Çünkü boynu ve omuzları açıkta bırakan modeller daha canlı ve enerjik gösterir. Ve kimi bu nedenle kimi ise saçlardaki bakımsız görünüm nedeniyle saçlarını kestirir. Uzun saç sevenler ve saçlarını kestirmek zorunda kalanlar üzülmeyin! kalmayın Saç köklerini ve saç tellerini besleyen bitkisel yağlar, çeşitli saç derisi sorunlarını çözebilirsiniz. İşte detaylar...

Yağlı Saçlar İçin Bakım Kürü

15 damla badem yağı

15 damla avokado yağı

15 damla zeytinyağı

5 damla nane yağı

Bitkisel yağları karıştırıp saçlarınıza yedirin ve 10 dakika kadar saçlarınızda beklettikten sonra şampuanla yıkayıp temizleyin. 2 haftada 1 kere tekrarlanabilir. Karışımda yer alan nane yağı, saç derisindeki dolaşımı hızlandırır ve saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Kuru Saçlar İçin Saç Bakımı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sandal ağacı yağı

Yağları bir araya getirip saçlarınıza uygulayın ve saçlarınızı bone ile sarıp yarım saat bekleyin. Sürenin sonunda yıkayıp temizlenebilirsiniz. 15 günde 1 kere tekrarlanabilir. Sandal ağacı yağı saçların uzaması için de kullanılabilmektedir.

Normal Saçlar İçin Bakım Kürü

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı adaçayı yağı

1 tatlı kaşığı biberiye yağı

1 tatlı kaşığı lavanta yağı

Malzemeleri bir araya getirip karıştırın ve saçlarınıza uygulayın. Karışımı 15 dakika saçlarınızda bekletip ılık su ile temizleyin. Saçlarınızın daha sağlıklı ve bakımlı olması için 15 günde 1 saçlarınıza uygulayın.

Saç bakımında etkili 7 bitkisel yağ

Lavanta yağı: Lavanta yağı esansiyel bir yağdır ve tek başına kullanıldığında cildi tahriş edebilir. Saç derisinden oluşan dökülmeleri durdurarak saçların tekrar çıkmasını sağlar.

Biberiye yağı: Kepek sorununu önleyen biberiye yağı saçların dökülmesini de önler. Saç derisinde etkilidir.

Limon yağı: Saçların parlamasını ve saç derisinin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Sardunya yağı: Çabuk kırılan saçlar için uygulanan sardunya yağı hoş kokusu ilede saçları ferahlatır.

Kekik yağı: Saç derisinde oluşan sorunların azalmasını sağlar ve çabuk kırılan saçların düzelmesinde etkilidir.

Adaçayı yağı: Saç derisinde bulunan fazla yağın alınmasını sağlar ve saç derisini temizler aynı zamanda saçların dökülmesini azaltır.

Zeytinyağı: Saçları derinlemesine nemlendirerek dökülmelerini ve kırılmalarını önler.