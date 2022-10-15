Saç kırıklarına kesin çözüm! Saç kırıklarına ne iyi gelir, evde maske...

Kadınlar için saçları çok önemlidir. Değişiklik yapmayı, boyatmayı çok severler. Ancak kuaförde yapılan bu işlemler saçları yoruyor ve kırılmalarına hatta yanmalarına sebep oluyor. Siz de saçlarınıza evde bakım yapmak istiyorsanız bu tarifleri deneyebilirsiniz.

Saç bakımı diyince hep aklımıza kuaförlere harcanılan paralar akla geliyor. Kuaförler saçların sağlığı için keratin ve Botox bakımları yapıyor. Ancak bunların da faydasının yanında zararları bulunuyor. Bu bakımların içinde bulunan formaldehit kanserojen maddeler içeriyor. En güzel bakım doğal malzemelerle yapılandır.

Hindistan cevizi yağı tek başına saçlarınızı neme doyurur. Saçınızın uzunluğuna göre hindistan cevizi yağını eritin ve diplere sürmeden saç boylarına uygulayın. Bir gece boyunca bekletirseniz saçlarınız yumuşacık olur.

Yumurta maskesi protein deposu

Yumurta maskesi, saçı nemli tutarak kırılmasını önler. Yumurta maskesini haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

1 yemek kaşığı işlenmemiş bal, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet yumurta sarısı gerekiyor. Bir çırpma kabının içerisinde bütün malzemeleri karıştırın. Karışımı saç uçlarınıza nazik bir şekilde uygulayın. Maskeyi en az yarım saat saçınızda bekletin.

Bal maskesi

Bal, saçın pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. Saçı onaran bu maskeyi saç diplerinize de uygulayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırın. Maskeyi saçınızın tamamına sürün ve en az 1 saat bekletin.

Yoğurt maskesini deneyin

Yoğurt, saçın yağ dengesini düzenler, Saçı, kökten uca besleyerek hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. 3 yemek kaşığı ev yoğurdu, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı balı karıştırıp saçınıza sürün. Bekletebildiğiniz kadar bekletin.

Bitkisel yağ maskesi

Bitkisel yağlar, saçı besleyerek onarır. Saçların parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Bu tarif için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı çam yağı, 1 tatlı kaşığı badem yağı gerekiyor. Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Saçlarınızın diplerine ve uçlarına masaj yaparak uygulayın. Karışımı yarım saat boyunca saçınızda bekletin.

Muz maskesi

Muz içerdiği vitaminler sayesinde saçı güçlendirerek onarır. Potasyum deposu olan bu meyve saçlarınızın sağlı bir şekilde uzamasını sağlar. 2 adet olgun muz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, birkaç damla badem yağını karıştırıp püre haline getirin. Muzu blender yardımıyla püre haline getirin. Sırasıyla bütün malzemeleri karıştırarak krem kıvamı elde edin. Karışımı saçınızda 20 dakika boyunca bekletin.