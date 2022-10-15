  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Saç kırıklarına kesin çözüm! Saç kırıklarına ne iyi gelir, evde maske...
Kadın - Aile

Saç kırıklarına kesin çözüm! Saç kırıklarına ne iyi gelir, evde maske...

Kadınlar için saçları çok önemlidir. Değişiklik yapmayı, boyatmayı çok severler. Ancak kuaförde yapılan bu işlemler saçları yoruyor ve kırılmalarına hatta yanmalarına sebep oluyor. Siz de saçlarınıza evde bakım yapmak istiyorsanız bu tarifleri deneyebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 13:39:00 - 2022-10-15 13:42:38
Saç kırıklarına kesin çözüm! Saç kırıklarına ne iyi gelir, evde maske...

Kadınlar için saçları çok önemlidir. Değişiklik yapmayı, boyatmayı çok severler. Ancak kuaförde yapılan bu işlemler saçları yoruyor ve kırılmalarına hatta yanmalarına sebep oluyor. Siz de saçlarınıza evde bakım yapmak istiyorsanız bu tarifleri deneyebilirsiniz.

Saç bakımı diyince hep aklımıza kuaförlere harcanılan paralar akla geliyor. Kuaförler saçların sağlığı için keratin ve Botox bakımları yapıyor. Ancak bunların da faydasının yanında zararları bulunuyor. Bu bakımların içinde bulunan formaldehit kanserojen maddeler içeriyor. En güzel bakım doğal malzemelerle yapılandır.

Hindistan cevizi yağı tek başına saçlarınızı neme doyurur. Saçınızın uzunluğuna göre hindistan cevizi yağını eritin ve diplere sürmeden saç boylarına uygulayın. Bir gece boyunca bekletirseniz saçlarınız yumuşacık olur.

Yumurta maskesi protein deposu
Yumurta maskesi, saçı nemli tutarak kırılmasını önler. Yumurta maskesini haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

1 yemek kaşığı işlenmemiş bal, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet yumurta sarısı gerekiyor. Bir çırpma kabının içerisinde bütün malzemeleri karıştırın. Karışımı saç uçlarınıza nazik bir şekilde uygulayın. Maskeyi en az yarım saat saçınızda bekletin.

Bal maskesi
Bal, saçın pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. Saçı onaran bu maskeyi saç diplerinize de uygulayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırın. Maskeyi saçınızın tamamına sürün ve en az 1 saat bekletin.

Yoğurt maskesini deneyin
Yoğurt, saçın yağ dengesini düzenler, Saçı, kökten uca besleyerek hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. 3 yemek kaşığı ev yoğurdu, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı balı karıştırıp saçınıza sürün. Bekletebildiğiniz kadar bekletin.

Bitkisel yağ maskesi
Bitkisel yağlar, saçı besleyerek onarır. Saçların parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Bu tarif için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı çam yağı, 1 tatlı kaşığı badem yağı gerekiyor. Malzemeleri kase içerisinde karıştırın. Saçlarınızın diplerine ve uçlarına masaj yaparak uygulayın. Karışımı yarım saat boyunca saçınızda bekletin.

Muz maskesi

Muz içerdiği vitaminler sayesinde saçı güçlendirerek onarır. Potasyum deposu olan bu meyve saçlarınızın sağlı bir şekilde uzamasını sağlar. 2 adet olgun muz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, birkaç damla badem yağını karıştırıp püre haline getirin. Muzu blender yardımıyla püre haline getirin. Sırasıyla bütün malzemeleri karıştırarak krem kıvamı elde edin. Karışımı saçınızda 20 dakika boyunca bekletin.

 

 

 

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu
Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Medya

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Fox TV'ye büyük şok! Ne umutla başlamıştı oysa...
Fox TV'ye büyük şok! Ne umutla başlamıştı oysa...

Medya

Fox TV'ye büyük şok! Ne umutla başlamıştı oysa...

Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!
Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!

Spor

Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!

Erika Olson, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Türkleri ayağa kaldıran karar! ABD'den açıklama geldi!
Erika Olson, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Türkleri ayağa kaldıran karar! ABD'den açıklama geldi!

Gündem

Erika Olson, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Türkleri ayağa kaldıran karar! ABD'den açıklama geldi!

Geleceğin petrolü için Türkiye devreye giriyor, doğal gaz tedarik edecek! Nükleer enerjide yeni gündem...
Geleceğin petrolü için Türkiye devreye giriyor, doğal gaz tedarik edecek! Nükleer enerjide yeni gündem...

Ekonomi

Geleceğin petrolü için Türkiye devreye giriyor, doğal gaz tedarik edecek! Nükleer enerjide yeni gündem...

Grip ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde çözüm? Soğuk algınlığı çayı nasıl yapılır? Boğaz ağrısını anında kesen kesin çözüm
Grip ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde çözüm? Soğuk algınlığı çayı nasıl yapılır? Boğaz ağrısını anında kesen kesin çözüm

Kadın - Aile

Grip ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde çözüm? Soğuk algınlığı çayı nasıl yapılır? Boğaz ağrısını anında kesen kesin çözüm

Graffe (Neapolitan Donuts) nedir, tarifi nasıl yapılır? İtalyan tatlısı olan graffe ve donut aynı mı? Püf noktaları
Graffe (Neapolitan Donuts) nedir, tarifi nasıl yapılır? İtalyan tatlısı olan graffe ve donut aynı mı? Püf noktaları

Gıda

Graffe (Neapolitan Donuts) nedir, tarifi nasıl yapılır? İtalyan tatlısı olan graffe ve donut aynı mı? Püf noktaları

Türkiye'nin gururu ASELSAN milli savaş uçağına özel kask geliştirdi! Milli Muharip Uçağın pilotları için...
Türkiye'nin gururu ASELSAN milli savaş uçağına özel kask geliştirdi! Milli Muharip Uçağın pilotları için...

Teknoloji

Türkiye'nin gururu ASELSAN milli savaş uçağına özel kask geliştirdi! Milli Muharip Uçağın pilotları için...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23