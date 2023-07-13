En az iki beden incelmenin en kolay yolu buymuş: İlaçlara bile meydan okuyacak! Çatır çatır zayıflatan sırrı

HARDAL TOHUMU FAYDALARI! Yağ yakımını hızlandırıyor: Hardal tohumları metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırarak sağlıklı şekilde zayıflamanızı sağlar Kanser: Hardal tohumları, kanser hücrelerinin büyümesini engellemede oldukça etkili olan mirosinaz ve glukozinolatlar gibi bileşiklere sahiptir. Astım: Hardal tohumlarındaki bakır, demir ve selenyum astım ataklarını önlemeye veya azaltmaya yardımcı olur. Romatizmal Artrit: Selenyum ve magnezyum açısından zengin olan hardal tohumları artrit sorununu giderir. Migren: Bu tohumlardaki yüksek magnezyum seviyeleri, migren ataklarının seviyesini ve sıklığını azaltır. Kan Basıncı: Demir, magnezyum, selenyum ve bakır, kan basıncını tedavi etmeye ve kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Menopoz Rahatsızlığı: Hardal tohumları, menopoz semptomlarından mustarip kadınlar için oldukça faydalıdır. Sindirim Sorunları: Yüksek diyet lifi içeriği nedeniyle, bu tohumlar sindirimi ve bağırsak hareketlerini iyileştirmeye yardımcı olur, böylece genel metabolizmayı geliştirir. Ateş ve Grip: Kalefatif özellikleri, terlemeyi indüklemeye ve kan basıncını düşürmeye, böylece vücudu soğutmaya ve ateşi hafifletmeye yardımcı olur. Diş, Kemik ve Dişeti Hastalıkları: Kalsiyum, manganez, fosfor ve magnezyum dişleri ve kemikleri güçlendirmeye ve diş etlerinin kanamasını durdurmaya yardımcı olur.