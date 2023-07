En az iki beden incelmenin en kolay yolu buymuş: İlaçlara bile meydan okuyacak! Çatır çatır zayıflatan sırrı

HARDAL TOHUMU İLE 2 BEDEN İNCELİN! Bu minik tohumları her gün tüketerek iki beden zayıflayabilirsiniz. Her öğünden sonra bir çay kaşığı hardal tohumunu 1 bardak su ile tüketerek kısa sürede 2 beden incelebilirsiniz. Hardalın ısısı veya keskinliği, mirosinaz adı verilen bir enzimden gelir. Enzim sıvı ile temas ederek aktive olur. Su tipik olarak enzimi aktive etmek için kullanılır. Hardal, metabolizmanızı hızlandırarak, yağ yakımı sağlar ve böylece rahat bir şekilde kilo verdirir. Her gıdada olduğu gibi hardal tohumunda da aşırıya tüketimden kaçınmalısınız. Yemeklerden önce tüketilen hardal, iştah açıcı etki yaratabilir.