Saç kıran hastalığı nedir? Saç kıran hastalığı neden olur belirtileri neler?

94.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Sinemaseverlerin heyecanla beklediği gecede ise herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. King Richard filmindeki rolüyle Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Will Smith ödülünü almadan önce yaptığı hareket ile geceye damga vurdu.

Komedyen Chris Rock, Will Smith'in saçkıran olduğu için saçını kazıtan eşi Jada Pinkett hakkında şaka yapınca, Smith sahneye çıktı ve Rock'a vurdu. Bu olay başta gösterinin bir parçası olarak görüldü ancak Smith, "Karımın adını ağzına alma" diye bağırınca olayın kurgu olmadığı ortaya çıktı. Bu olayın ardından pek çok kişi 'Saç kıran nedir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Saç kıran hastalığı nedir?

Saçtıran tıbbi adıyla alopesi areata; bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi olarak bilinen bir hastalıktır.

Saçkıran niye olur?

Saçkıran hastalığının sebebi ise kesin olarak bilinmiyor. Ancak bu hastalığı otoimmün nedenlerden dolayı oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca araştırmalar bu hastalığın genetik olabileceğini de ortaya koyuyor. Bazı hastalıklar saçkıran ile birlikte görülebilmektedir ve bu da genetik faktörlerin etkisini desteklemektedir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır;

Egzama

Kronik iltihabi tiroid hastalığı

Addison hastalığı

Sedef hastalığı

Saman nezlesi

Atopik alerjik astım

Vitiligo

Lupus

Saç kıran hastalığı neden olur belirtileri neler?

Saçkıran saç ya da sakalda bir bölgedeki kılların dökülmesiyle kendini gösterir.

Saçkıran tedavisi var mı?

Saçkıran tedavisi olan bir sağlık sorunudur. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Krem ve ilaç tedavisiyle sorundan kurtulmanız mümkün. Ayrıca halk arasında saçkırana 'sarımsağın' iyi geldiği söylenir. Saçkıran oluşan bölgeye sarımsak sürülerek tedavi edilmeye çalışılır. Uzmanlar saç çıkması konusunda sarımsağın etkili olduğunu ancak bu yöntemlerin bilinçsizce uygulanmasının farklı sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.