Saç ektirmek caiz midir?

Daha yeni olan bu meselenin, aynıyla Kur'ân-ı Kerim’de ya da sünnette bulunmayacağı açıktır. Çünkü bu, yeni bir tekniktir. Ancak sünnette, yani Allah Rasulü (asm)’nün uygulamasında hükmü varolan, "insandan insana saç naklidir." Buna bir bakıma insan saçından yapılan peruk kullanma da diyebiliriz. Hz. Peygamber (asm)’in kesinkes yasakladığı budur ve biz bunu başka bir yazımızda anlatmaya çalıştık.

Orada uzunca anlattığımız gibi, peruk kullanmanın yasak oluşu, iki sebebe bağlanmıştır:

1. İnsanın bir parçası olan saçın yedek parça gibi bir başkasına takılması ve bu sebeple insana karşı gösterilen saygısızlık.

2. Başkasının saçıyla, kendsini saçlı gibi gösterip karşısındakileri kandırma.

Görüleceği üzere, peruk kullanmakla, saç ektirmenin benzer yönleri olduğu gibi, farklı yönleri de vardır ve bu sebeple "saç ektirme de peruk kullanma gibi kesin haramdır" demek mümkün değildir.

- Çünkü, saç ektirme bir defa insanın kendi saçıyla yapılan bir ameliyedir.

- İkinci olarak, kalıcı olup bir bakıma kandırma anlamı içermeyebilir.

- Üçüncü olarak, yine bir bakıma tedavi sayılabilir. İşte bu sebeple saç ektirmenin kesin haram olduğu söylenemez.

Ancak bir ölçüde farklı görünme, bir bakıma da estetik bir ameliye sayılabileceği için, tamamen masum ve helal da olmamalıdır. Bu sebeple biz bu konunun son hükmünü verme durumunda değiliz, ama, haram olmasa da bir kerahet/mekruhluk içerdiğini, kendinden emin olan ve olduğundan başka türlü görünme gereği duymayan insanların buna ihtiyaç duymayacağını, yapılmaması halinde hiçbir gayrimeşruluk yapılmış olmayacağını, ama yapılması durumunda en azından bir şüphe taşıdığını söyleyebiliriz.

Bununla beraber, bunlardan mahrum olan ve bundan dolayı da psikolojik sıkıntı çeken kimseler saç, sakal, bıyık, kaş, kirpik ektirebilirler.

Gusül ve abdeste gelince, ektirilmiş saçın bunlara mani olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü deriye işlenen saç kökleri olsa dahi, temizleme görevi onların üzerine intikal eder ve üzerinin yıkanmasıyla abdest ya da gusül tamam olmuş olur...



(Sorularla İslamiyet)