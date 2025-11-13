  • İSTANBUL
Gündem

Saç ektirip dişlerini yaptırdı, öldü!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Saç ektirip dişlerini yaptırdı, öldü!

İstanbul'a saç ekimi ve diş tedavisi için gelen Mentor Rama (36) adlı İngiliz vatandaşı geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybetti.

Arnavutluk kökenli İngiliz vatandaşı Mentor Rama, saç ektirmek ve diş tedavisini tamamlamak amacıyla İstanbul'a geldi. Geçen hafta Dymed Hair Clinic’te saç ekimi yaptıran Rama, ertesi gün Aqua Dental Clinic’te diş tedavisi gördü. Daha sonra Şişli’de kaldığı otele dönen Rama'nın, fenalaşması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mentor Rama, 11 Kasım saat 16:30 sıralarında hayatını kaybetti.

ÜLKESİNE CESEDİ DÖNDÜ

Rama'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
