Saç dökülmesini önlemek için kabak çekirdeği yağı

Kabak çekirdeği, esansiyel yağ asitleri gibi saçlarımız için değerli olan besin maddeleri içerir. Ayrıca demir, çinko ve magnezyum gibi önemli mineral tuzlar, B vitaminleri, karotenoidler ve fitosteroller de barındırır. Bu elementlerin içeriği sayesinde, kabak çekirdeği yağı dökülmelere karşı saçlarınızı korur.

Kabak çekirdeği yağını, saç için kullanmanın birkaç yolu vardır.

MASAJ YAĞI

Kabak çekirdeği yağını saçınıza masaj yaparak sürün ve 5 dakika bekletin. Ardından saçlarınızı iyice yıkayın. Kabak çekirdeği yağını, saç dökülmelerine karşı haftada iki kez kullanabilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ BAKIM

Alternatif olarak, saçlarınızın büyümesini teşvik eden nemlendirici bir bakım yapabilirsiniz. Koyu bir cam şişeye 50 ml kabak çekirdeği yağı ve 2 damla limon esansiyel yağı koyun. Şişenin kapağını kapatın ve kullanmadan önce yağların karışması için çalkalayın. Karışımdan 3 damla parmaklarınıza damlatın ve saç diplerine masaj yaparak sürün. Çok fazla yağ kullanmamaya özen gösterin, tahriş edebilir. Bu işlem saçlarınızın kurumasını önleyerek, kırılmaları ve dökülmeyi önleyecektir. Limon yağı ayrıca, saçlarınıza parlaklık verir.

MASKE

Ayrıca kabak çekirdeği yağıyla ev yapımı güçlendirme maskesi hazırlayabilirsiniz. Bir miktar yoğurda 1 çay kaşığı kabak çekirdeği yağı ekleyin ve homojen bir karışım elde etmek için karıştırın. Maskeyi ıslak saça uygulayın ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından şampuanlayarak normal yıkama yapın.