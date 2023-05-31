Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal Tarifler! İşte listede bir numara: Saçlar tamamen değişiyor!

Bilim adamları hormonal dengesizliklerin ve dengesiz beslenmenin aşırı saç dökülmesinin ek nedenleri olabileceğini belirtiyor. Saç büyümesinde %100 etkili olduğu söylenen bir veya birkaç haftada etkisinin görüleceğini vaat eden markalar olmasına rağmen, size yararlı ve aynı zamanda verimli doğal çözümler sunmak için buradayız. Bu yüzden, evinizde kolay yapılabilecek maskeler kullanın ve saçınıza sanki bir kraliçeymiş gibi davranın.

Saçınızı zararlı etkilerden temizlemek için tarifler

Bu etkiler; yanlış şampuan seçimi, yoğun sprey kullanımı, çeşitli jole, wax gibi sabitleyiciler olabilir. Saçınızı bu tür kimyasallardan temizlemek için sizi şöyle alalım…

Çemen otu

Saç dökülmesini kontrol altına almak için en etkili ev yapımı ilaçlardan biri çemen otu kullanmaktır. Çemen otu tohumları, saç büyümesine ve saç köklerinin onarımına yardımcı olan hormonal kök açısından zengindir. Bu tohumlar ayrıca nikotinik asit ve saç köklerini güçlendiren, saç uzamasını artıran proteinler içerir.

Bildiğiniz gibi, çemen tohumu miktarı saç dökülmesinin kontrol altına alınmasına ve saç büyümesinin uyarılmasına yardımcı olabilir, saç için nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir. Çemen otu tohumlarını gece boyunca suya batırın ve ertesi sabah iyice karıştırın. Bu çemen otu tohumu macununu saç derisine ve saçlara uygulayın.

Saçınızda kurumaması için bir duş başlığıyla kaplayarak 30 dakika ile bir saat arasında bekletin. Bol suyla durulayın, temizleyici veya şampuan kullanmanıza gerek yoktur. Etkili sonuçları görmek için bu saç dökülmesi tedavisini haftada en az iki kez bir ay boyunca uygulayın.

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Aloe Vera

Günümüzde, çevredeki yoğun kirlilik nedeniyle aşırı saç dökülmesi çok yaygın hale gelmiştir. Aloe Vera’yı saç dökülmesi ve hızlı saç büyümesi için etkili bir ev ilacı olarak kullanabilirsiniz. Aloe Vera’nın kullanımı, pullanma ve kaşıntı gibi saç derisi problemlerini etkili bir şekilde azaltabilir.

Aloe Vera’nın hafif alkali özelliği, saç derisinin doğal pH seviyesini geri kazanmaya yardımcı olur ve bu saçların uzamasını sağlar. Aloe vera jeli kepekle savaşmada bile etkili olabilir. Bir yaprak Aloe Vera alın, posasını çıkarın ve saç derisine uygulayın. Bir saat 45 dakika beklettikten sonra saçı normal suyla yıkayın. Daha iyi sonuç almak için bu saç dökülmesi tedavisini haftada 3 ila 4 kez uygulayın.

Soğan

Ciddi bir saç dökülmesi sorunundan muzdaripseniz, bu saç dökülmesini kontrol altına almak ve saç büyümesini arttırmak için en etkili çözümdür. Mutfağınızdaki soğan saçınız için harikalar yaratabilir. Saç köklerine kan dolaşımını artırabilen yüksek kükürtlü soğan. Soğan suyu ayrıca mikropları ve parazitleri öldürebilen antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Taze soğan suyunu bir soğan öğüterek ve suyunu sıkarak hazırlayın. Saç derisine uygulayın ve yarım saat içinde bırakın. Son olarak, hafif bir şampuan kullanarak bol suyla yıkayın.

Sıcak yağlı masaj

Saçın beslenme eksikliği çoğu zaman aşırı saç dökülmesinin bir nedeni olmuştur. Bu nedenle, sıcak yağ masajı saç dökülmesini kontrol etmede çok etkili olabilir. Saç derisine günlük en az birkaç dakika ılık yağ ile masaj yapın. E vitamini bakımından zengin olan herhangi bir yağı kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı, badem yağı, hardal yağı, zeytin yağı ve jojoba yağı elinizdeki en iyi seçeneklerdir. Kepek nedeniyle saç dökülmesi yaşıyorsanız, jojoba yağı özellikle etkili olabilir. En iyi sonuçlar için tüm yağların bir karışımını da seçebilirsiniz. Yağı demir veya çelik bir kapta hafifçe ısıtın ve saç derisine sürün.

Sıcak yağın tüm avantajlarından faydalanmak için masaj yapın, en iyisi yağı saçta bir gece bekletmek ve sabahları yıkamak; aksi takdirde, 1 saat sonra saçları yıkayın.

Saç dökülmesini durdurmak ve saçı gürleştirmek için tarifler

Lor

Lor saç dökülmesinde en etkili ev ilaçlarından biridir. Ayrıca yumuşak, pürüzsüz ve parlak saçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Ekşi loru doğrudan saç derisine ve saça uygulayabilir veya 2 yemek kaşığı loru 1 yemek kaşığı bal ile karıştırıp en iyi sonucu elde etmek için karışımı uygulayabilirsiniz.

Maskeyi 30 dakika açık bıraktıktan sonra bol suyla yıkayın. Uzun saçlar ve sağlıklı saçlar için bu ev yapımı ipuçlarını deneyin.



Frenk üzümü

Frenk üzümü, saç dökülmesini kontrol altına almak ve doğal saç büyümesini teşvik etmek için nasıl kullanılacağını biliyor musunuz? C vitamini eksikliği, saç dökülmesini tetikleyebilir. C vitamini bakımından zengindir. Frenk üzümü, sağlıklı bir saç derisinin korunmasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda saç büyümesini de destekler.

Hint bektaşi üzümü alın, tohumları atın ve küspe yapmak için ezin. Bu hamuru birkaç damla limon suyu ile karıştırın ve saç derinize bu karışımla masaj yapın. Hamuru, limon suyunu eklemeden doğrudan kullanabilirsiniz. Bir saat boyunca bu şekilde tutun ve bol suyla yıkayın.

Meyan Kökü

Saç dökülmesini durdurmak için en iyi bitkisel ilaçları mı arıyorsunuz? Meyan kökü, saç dökülmesini ve saç hasarını önlemede çok faydalı olabilecek bir bitkidir. Meyan kökü kafa derisindeki tahrişlerin giderilmesine yardımcı olur ve kafa derisini rahatlatır. Kepek bu ilacın saç dökülmesinin sebeplerinden biriyse, yararlı olabilir.

Gecede bir miktar meyan kökü kökünü sütte bekletin. Sabahları karışımı bir macun haline getirin ve bu macunu yatmadan önce kel alanlara uygulayın. Gece bekletin ve sabahları şampuanla yıkayın.