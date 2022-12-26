Eğer siz de normalden fazla saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız, saçlarınızda azalma, güçsüzlük, cansızlık hissediyorsanız önce doktorunuza nedenini öğrenmek için danışmalısınız.

Diğer yandan saç dökülmesi çaresiz bir problem değil. Besinlerden faydalanarak saç dökülmesinin önüne geçmek ve azaltmak mümkün.

Saç dökülmesi neden olur?

yemek.com'un haberine göre; birden fazla sebep saç dökülmesine yol açabiliyor.

Demir eksikliği ve anemi saç dökülmelerinin en büyük sebeplerinden biri. Demir içeren besinlerin daha sık tüketilmesiyle bu sorunun önüne geçilebiliyor.

Stres diğer bir sebep. Uzun süre stres altında kaldıysanız, bir travma geçirdiyseniz 3-6 ay gibi bir süre sonra saçlarınızın hızla döküldüğünü fark edebilirsiniz.

Genetik faktörler de etkili. İster erkek ister kadın olun ailenizde saç dökülmesine bir yatkınlık varsa sizde de görülme olasılığı oldukça yüksek.

Protein eksikliği sebebiyle de saçlarınız dökülüyor olabilir. Yeteri kadar protein almadığınızda vücut bu eksikliği gidermek için saçın büyümesini durdurabilir.

Tiroid bezi yeterince çalışmıyor ve yeterince hormon pompalamıyorsa bu da saç dökülmesi gibi sorunlara yol açabilir.

B vitamini eksikliği ya da aşırı A vitamini alımı da saç dökülmesini tetikleyebilir.

Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Söz konusu saç dökülmesi olduğunda ilk işiniz kimyasallara başvurmak olmasın. Her ne kadar piyasada saç dökülmesine iyi gelen şampuan çeşitleri olsa da doğal birçok besin ve malzeme saç dökülmesinin önüne geçmek ve onu azaltmak için hazır bekliyor.

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler

Saç dökülmesinin en büyük sebeplerinden biri demir eksikliğidir. Bu yüzden demir oranı yüksek olan yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, roka, pazı, maydanoz, nane gibi) buna bağlı saç dökülmeleri için en etkili önlem olabilir.

Zira demir eksikliği kandaki oksijen seviyesini düşürür ve bu da saç köklerine yeterince oksijen taşınmamasına yol açar.

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler

C vitamini açısından güçlü olan meyveler bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekle kalmaz, güneş, hava kirliliği gibi saça zarar veren etmenlerden de en az şekilde etkilenmemize yardımcı olur.

Dolayısıyla C vitamini açısından zengin meyveleri tüketmek saç dökülmesine de iyi gelir.

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler

E vitamini saçın doğal zaman örgüsünde uzaması için ihtiyaç duyulan vitaminlerin başında geliyor. Dolayısıyla E vitamini açısından zengin ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler saçların sağlığına kavuşması açısından oldukça faydalı.

Özellikle iyot bakımından da zengin olan yer fıstığı saç dökülmesinin sebeplerinden biri olan tiroid bezi sorunlarını da engellediği için tüketilmesinde oldukça yarar var.

Balık

Çinko saç köklerini güçlendirir ve hormonları düzenler. Bu sebeple çinko içeren balıklar saç dökülmesinin de önüne geçer.

Yoğurt

Kalsiyum ve protein içeren yoğurt, saçların uzamasına ve saç köklerinin beslenmesine de yardımcı olur.

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

Protein eksikliğinin de saç dökülmesine yol açtığından bahsetmiştik. Kaliteli protein kaynakları olan tavuk, hindi gibi besinler saç dökülmesi konusunda da sağlığınıza fayda sağlayacaktır.

Fasulye

Hayvansal protein almak istemiyorsanız protein kaynağı olan fasulye de saç sorunlarınızda size yardımcı olacaktır.

Havuç

A vitamini kaynağı havuç göz sağlığı kadar saç sağlığı için de olmazsa olmaz bir besin. Saç derisini koruyan ve sağlıklı saç köklerine sahip olmanızı sağlayan havuç saç dökülmesi için de birebir.

Sarımsak

Saç derisini toksinlerden temizleyen, saç derisine yakın bölgelerdeki kan dolaşımını artıran sarımsak bu özellikleriyle saç dökülmesine karşı savaşır ve yeni saçların çıkmasına yardımcı olur. Saç dokusunu ve saç köklerini güçlendiren sarımsağın bu özelliklerinden faydalanmak için onu çeşitli karışımlar içinde kullanarak saç derinize nüfuz etmesini sağlamalısınız.

Soğan

Bu açıdan sarımsağa benzeyen diğer bir besin ise soğan. Soğanda yer alan kükürt kafa derisindeki kan dolaşımını hızlandırır ve yeni saçların çıkması için gerekli olan kolajen üretimini artırır. Soğanı da tıpkı sarımsak gibi çeşitli karışımlar içinde kullanarak tüketmelisiniz.