Saç dökülmesi için zeytinyağı maskesi tarifleri! Hacim veren 6 doğal kür

Saçlarınızdaki sorunları ortadan kaldırmak ve daha sağlıklı, yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak için en ideal saç maskeleri bileşenlerinden biri de zeytinyağıdır. Kurumuş ve yıpranmış saçlar, sıkça dökülen ve azalan saçlar, bir türlü uzamayan saçlar için; son derecede etkili maskeler bu sayfada toplandı. Vitamin ve mineral açısından zengin olan zeytinyağının saçınıza olan etkisi inanılmaz ve gürleştiriyor. Saç dökülmesi, cilt lekeleri, sivilce, kaşıntı,egzema içinde tarif vereceğiz. Saç maskelerini evinizde kendi başınıza uygulayarak güçlü, gür ve bakımlı saçlara sahip olmanız mümkün. İşte zeytinyağıyla yapılan saç maskesi tarifleri...

Saç dökülmesi için zeytinyağı maskesi tarifleri!

Zeytinyağlı Saç Maskesi Nasıl Yapılır?

*Yumurta ve Zeytinyağlı Saç Maskesi

Malzemeler:

1 adet yumurta

5 kaşık saf zeytinyağı

Uygulama:

Zeytinyağlı saç bakım maskesi önerimizin ilki çok kolay ve basit malzemelerden oluşuyor. Protein bakımından yüksek olan yumurta ve zeytinyağı ile saçlarınızın ihtiyacı olan nem yeniden kazandırılıyor. Maskeyi hazırlamak için öncelikle bir adet yumurtayı bir kap içine kırın ve güzelce çırpın. Zeytinyağını da çırpılmış yumurtanın içine ekleyerek yeniden karıştırın. Maskeyi uygulamadan önce saçlarınızın kuru olmasına özen gösterin ve bir tarak yardımı ile tüm saçınıza maskeyi dağıtın. Maskeyi sürdüğünüz saçlarınızı bir bone ya da örtü ile kapatarak beklemeye başlayın. Bekleme süresi için 30 dakika yeterlidir. Bekleme aşamasını bitirdikten sonra saçlarınızı önce ılık su ile durulayın. Ardından kullandığınız şampuan ile yıkayın. Eğer saç kremi kullanıyorsanız, en son işlemde saç kremi de uygulayabilirsiniz. Bu maske sayesinde saçlarınıza nem ve güç gelmesi için her hafta bir defa uygulamayı unutmayın. Yumurta sayesinde saçlarınıza protein, zeytinyağı ile de vitamin gelecektir.

Sarımsaklı Zeytinyağlı Saç Maskesi

Malzemeler

10 adet sarımsak

1 fincan zeytinyağı

Uygulama:

Sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanan saç maskesi özellikle de dökülen saçlar için etkili olmaktadır. Çünkü sarımsak saç köklerini güçlendiren özelliğe sahiptir. Maskeyi uygulamak için 10 adet sarımsağı güzelce blenderden geçirin ve üzerine zeytinyağını ekleyip bir iki tur daha karıştırın. Saç maskesini, saç derisine sürün ve 20 dakika bekleyin.

Eğer maskenin kokusundan çok rahatsız olursanız, lavanta ya da portakal yağı ekleyebilirsiniz. Böylece saçlarınıza hoş bir koku katabilirsiniz. Maskenin uygulama süresi 15 gündür. 15 gün içinde saçlarınıza her akşam bu maskeyi uygulamanız önerilir. Geçen 15 gün sonunda saç diplerinizin sağlık kazandığını ve dökülmelerin azaldığını görebilirsiniz.

Ballı Zeytinyağlı Saç Maskesi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Uygulama:

Bal antioksidan ve bol vitaminli bir besindir. Her hastalığa karşı etkilidir. Saçlarınızın güç ve canlılık kazanmasında da etkili olmaktadır. Bal ve zeytinyağı gibi iki mucize besin ile saçlarınızın bakımını yapabilir, daha canlı saçlara sahip olabilirsiniz. Bal ve zeytinyağını iyi şekilde karıştırıp bir krem elde edin. Bu kremi, saçlarınızın her bölgesine sürün ve saçınızın nemli kalması için bir bone ile kapatın. 15 dakika kadar bekledikten sonra saçlarınızı önce ılık su ile sonrasında ise sürekli kullandığınız şampuan ile maskeden arındırın.

Bal ve zeytinyağı maskesinin saçlarınıza olan etkisini kısa zamanda görmek için; her hafta bir gün maskeyi uygulamaya dikkat edin. Bu maske ile saçlarınız daha canlı ve parlak görünecektir.

Yoğurt ve Zeytinyağı Saç Maskesi

Malzemeler:

1 bardak yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Uygulama:

Saçlarınızın ihtiyacı olan tüm vitamini yoğurt ve zeytinyağı maskesinden alabileceğini biliyor musunuz? Kalsiyum içeren gıdalardan biri olan yoğurt, saçlarınızın yapısını güçlendirecek ve kırılmayı önleyecektir. Bunun için öncelikle limon suyu hariç tüm malzemeleri karıştırıp bir krem elde etmeniz gerekiyor. Elde edilen karışımı kuru saçlarınıza uygulamaya başlayın. 20 dakika boyunca saçınızda kalan maskeyi ılık su ile durulayın ve ardından limon suyunu saçınıza sürüp yeniden durulayın. Son arınma işlemini ise kendi şampuanınız ile gerçekleştirin. Bu maskeyi düzenli olarak uyguladığınızda kuru saçların yumuşaklık kazandığını, dökülen saçların ise daha da güçlendiğini fark edebilirsiniz. Yoğurt eklenen bu maske ile saçlarınız daha nemli ve yumuşak olacak. Denemek için geç kalmayın!

Muz ve Zeytinyağı Saç Maskesi

Malzemeler:

1 adet orta boy muz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Uygulama:

Kuru ve yıpranmış saçlar için mucize bir formül ile karşınızdayız. Bu maske boyalı ve yıpranmış saçları yeniden canlandırıyor. Maskeyi hazırlamak için öncelikle muzu blenderden geçirip sıvı bir kıvam almasını sağlayın. Sıvılaşan muzun içine zeytinyağını ilave edin ve güzelce karıştırın. Saçlarınızın her bölgesine bu karışımı sürün ve ortalama 15 dakika kadar bekleyin. Durulama işlemi için ılık su ve şampuan kullanabilirsiniz. Muz ve zeytinyağından oluşan bu maskenin etkisini görmek için haftada bir defa olacak şekilde maskeyi uygulayabilirsiniz. Muzda yer alan potasyum, saçlarınızın daha sağlıklı olmasına destek oluyor. Zeytinyağı ise saçlarınızı kökten uca kadar besliyor. İki malzemenin saçlarınıza olan etkisi muhteşem.

Hindistan Cevizi Yağı ve Zeytinyağı Maskesi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 fincan doğal zeytinyağı

Uygulama:

Malzemeler listesinde adı verilen iki yağ da saçlarınızı besleyen ve uzamasına yardım eden doğal yağlardandır. Eğer saç bakımında en organik ürünleri kullanmak isterseniz zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağını karıştırıp saçlarınıza sürebilirsiniz. Bu maske kuru ve yıpranmış saçlara önerilmektedir. Yağlı saçların daha da ağırlaşmaması için önerilmiyor. İki yağı da minik bir kapta karıştırıp saç diplerine fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Saç uçlarına ise ellerinizle sürüp masaj yapabilirsiniz. Vitamin oranı yüksek olan Hindistan cevizi ve zeytinyağı sayesinde, kuruluktan kopan ve kötü görünen saçlarınıza parlaklık kazandıracaksınız. Ayrıca saçların nem dengesi de sağlanacağı için canlı bir saç görüntüsü elde edebilirsiniz. En iyi sonuç için her hafta 1 defa saç maskesi uygulanmalıdır. Maskenin saçlardan arınması için bol suyla durulama gerekir.

Saça Zeytinyağı Sürmenin 5 önemli Faydası

Hayatın her anında bir şekilde kullanılan zeytinyağı, saçlarınızla buluştuğunda ne gibi değişimler oluşturacak tahmin edebiliyor musunuz? Saç bakımında son derece faydalı ve popüler olan zeytinyağı, birçok saç bakım ürününde kullanılmaktadır. Sabunlar, kremler, şampuan ve saç spreylerinde muhakkak zeytinyağı özü ifadesi dikkatinizi çeker. Tüm bunların bir nedeni vardır.

Zeytinyağının saça olan faydaları! İşte saça zeytinyağı sürmenin faydaları:

Eğer saç derisi ile ilgili bir rahatsızlık yaşıyorsanız, zeytinyağı saç derisini besler ve ihtiyacı olan nemi kazandırır. Saç derisinde oluşan sivilce ya da yaralar, zeytinyağının iyileştirici özelliği ile ortadan kalkar.

Saçlarınız dökülme problemi ile karşı karşıya geldiyse, zeytinyağı saç dökülmesini önler. Düzenli olarak zeytinyağını saçlarınıza uygularsanız, saçlarınızdaki dökülmeler son bulur ve saçlarınız daha gür şekilde görünür.

Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırdığı için saçların daha verimli uzamasını sağlar. Ayrıca baş ağrısı gibi problemleri de ortadan kaldırır.

Kuru saçlara nem ve canlılık kazandırır. Böylece saçlarınızdaki kötü görünüm de yok olur.

Kepek sorunundan kurtulmak isteyenleri de sevindiren zeytinyağı, düzenli olarak saça uygulandığında kepek oluşumunu önler. Bu ise her zaman siyah kıyafetleri giyebilmeniz için iyi bir özelliğidir. Zeytinyağı maskesi ile kepeklere son verebilirsiniz!

Zeytinyağlı Saç Maskesi Hangi Sıklıkta Uygulanmalı?

Zeytinyağlı saç maskesi Suna Dumankaya ve pek çok kozmetik uzmanı tarafından tavsiye edilen bir maskedir.

Asırlardır doğada yer alan zeytinyağı, saçlarınıza sağlık vermesi için düzenli şekilde alınması gereklidir. Saçlarınıza doğrudan sürebileceğiniz gibi maskeler içinde de faydasını alabilirsiniz.

Zeytinyağı içeren saç maskelerinin haftada bir defa uygulanması en ideal aralık olmaktadır.

Saçların kendini toplaması ve maskedeki vitaminleri alması için her hafta bir maskeyi uygulamanız tavsiye edilir.

Limon eklenen saç maskeleri sıkça uygulanırsa, saç derisinde tahrişe neden olabilir.

Zeytinyağlı saç maskeleri tüm saç tipleri için önerilen bakım kürlerinden biridir.

Yağlı maskeleri saçlarınızdan arındırırken bol ılık su kullanabilirsiniz.

Şayet çok sıcak su kullanırsanız; maskenin saçlarınızdaki etkisini yok edebilirsiniz.

Kendi saç tipinize uygun olan maskeyi belirledikten sonra düzenli uygulama önerilmektedir.

Saç kuruluğuna zeytinyağı iyi gelir mi?

Güneş ışığı altında uzun süre kalan saçlarda saç kuruması yaşanır. Saçların kurumasına engel olmak için; saç bakımında zeytinyağı yer almalıdır. Zeytinyağı içeren şampuanla saçların yıkanması ve bakım yapılması durumunda saç kuruluğu önlenir. Dengeli bir nemlilik sağlandıktan sonra pek çok saç sorunu ortadan kalkar.

İşte kuru saçlar için zeytinyağı maskesi ve saç dökülmesine iyi gelen tarif

Saç dökülmesi için zeytinyağı maskesi

1 çay bardağı zeytinyağını hafif ısıtın ve yağın içine yarım limon 2 tatlı kaşığı bal ilave edin ve tüm saçınıza diplerinden başlayarak yedirin. 15 dakika sonra saçlarınızı ılık su ile durulayın. Saçınızdan maskeyi arındırdıktan sonra şampuanınızdan az miktarda alarak saçlarınızı tekrar yıkayın.

Saç köklerini besleyen zeytinyağlı ve ballı saç maskesi tarifi

Bal ve zeytinyağı ikilisi ile saçlarınızın bakımını mükemmel bir şekilde yapabilirsiniz.

-Zeytinyağı ve balı karıştırın ve krem kıvamını almasını sağlayın. Hazırladığınız maskeyi saçlarınıza uygulayın ve saçlarınızı kapatın.

-20 dakika sonra saçlarınızı yıkayın.

Zeytinyağını dengeli tükettiğiniz sürece egzamaya karşı şifalandığınızı göreceksiniz.

Saç dökülmesi, cilt lekeleri, sivilce, kaşıntı, egzema için tarif

Yapılan araştırmalar sonucunda bağırsaklarda artan prebiyotik bakteri varlığı egzamaya karşı korumada etkilidir. Prebiyotikler bağışıklık sistemini destekleyerek egzamanın iki ana sebebi olan iltihabı azalar ve egzamaya karşı sizi korur. Yoğurt, kefir, süt ve süt ürünleri bol miktarda prebiyotik içerir.