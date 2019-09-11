Saç derisi maskesi nasıl uygulanır? | Saç çıkaran ve gürleştiren maske tarifi

Saç derisindeki gözenekleri açmak, bu sayede saçları gürleştirmek ve çoğalmasını sağlamak mümkün. Peki ama saçlar nasıl gürleşir? Saç kökleri nasıl beslenir? Saç derisi maskesi nasıl uygulanır? İşte detaylar...

Saç derimiz, saçları toplama ve tarama şekillerinden dolayı yıpranır. Ayrıca kullanılan kimyasallar ve hava koşulları nedeniyle saç derisindeki gözenekler tıkanır. Bu sebeple saçlar dökülür ve yenisinin çıkması güçleşir. Tesettürlü hanımların da gönül rahatlığıyla kullanabileceği saç maskesi tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Özellikle yağlı saçlar için kullanıldığında saçların çoğalmasına sebep olur. Bu maskeyi saçlarınızın sadece diplerine uygulamalısınız. Uçlarına uyguladığınız takdirde uçlarının kurumasına sebebiyet verebilirsiniz.

Malzemeler

1 yemek kaşığı kil

2-2,5 yemek kaşığı su

2-3 damla fındık ya da argan yağı

Malzemeleri karıştırıp biraz akışkan kıvama getirin. Saçlarınızın diplerine sürün. Maskenin kırılacak kadar çok beklememesi gerekir. Hafif nemli olduğumda durulayabilirsiniz. Saçlarınızın ferahladığını hissedeceksiniz.

Cilt tipinize göre aktarınızdan farklı renklerdeki kileri tercih ederek yeşil kil yerine kullanabilirsiniz.