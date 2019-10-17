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Saç derisi gözenekleri nasıl açılır? Gözenek açan saç maskesi

Özellikle yağlı saçlarda sık sık meydana gelen saç derisi gözeneklerinin tıkanması durumu, ilerleyen süreçlerde sivilcelenme ya da saç kaybına neden olabilir. Bu ve bunun gibi sorunları aşmak için evde yapılacak doğal kil maskesi çözüm olacaktır. Peki ama yağlı saçlar için kil maskesi nasıl yapılır? Saç derisindeki gözenekler nasıl açılır? Saç derisini onaran saç maskesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 17:09
Saç derisi gözenekleri nasıl açılır? Gözenek açan saç maskesi

Özellikle yağlı saçlarda sık sık meydana gelen saç derisi gözeneklerinin tıkanması durumu, ilerleyen süreçlerde sivilcelenme ya da saç kaybına neden olabilir. Bu ve bunun gibi sorunları aşmak için evde yapılacak doğal kil maskesi çözüm olacaktır. Peki ama yağlı saçlar için kil maskesi nasıl yapılır? Saç derisindeki gözenekler nasıl açılır? Saç derisini onaran saç maskesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Saç derimiz, saçlarımızı toplamamız ve tarama şekillerinden yıpranıyor. Ayrıca kullanılan kimyasallar ve hava koşulları nedeniyle saç derimizdeki gözenekler tıkanıyor. Bu sebeple saçlar dökülüyor ve yenisinin çıkması güç oluyor. Tesettürlü hanımların da gönül rahatlığıyla kullanabileceği saç maskesi tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz. 

Özellikle yağlı saçlar için kullanıldığında saçların çoğalmasına sebep olur. Saçlarınızın sadece diplerine uygulamalısınız. Uçlarına uyguladığınız takdirde uçlarının kurumasına sebebiyet verebilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı kil
  • 2-2,5 yemek kaşığı su
  • 2-3 damla fındık ya da argan yağı

Malzemeleri karıştırıp biraz akışkan kıvama getirin. Saçlarınızın diplerine sürün. Maskenin kırılacak kadar çok beklememesi gerekir. Hafif nemli olduğumda durulayabilirsiniz. Saçlarınızın ferahladığını hissedeceksiniz.

Cilt tipinize göre aktarınızdan farklı renklerdeki kileri tercih ederek yeşil kil yerine kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:09
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