Saç boyanızı kendiniz yapın

Kimyasalları hayatımızdan çıkardık ya, saçımızı nasıl boyayacağız şimdi? diye soran okurumuz cevabını da yazmış:



"Zaten oldum olası cildim o kimyasal saç boyalarına reaksiyon gösterir, kuaförde saç derim kaşınır kıpkırmızı olurdu. Önce organik saç boyalarını denedim. Sanırım iki kutu organik saç boyası denememden sonra evde bitkilerden saç boyası yapma fikri aklıma geldi ve biraz araştırınca, sorup soruşturunca gördüm ki, bu fikir sadece benim aklıma gelmemiş. Denenmiş tarifler öğrendim. Ben de kendime göre biraz uyarladım, ekledim, çıkardım ve benim bitkisel saç boyası tarifim ortaya çıktı.

Tarife geçmeden önce belirteceğim önemli birkaç nokta var.



Bu karışım saçınızda ne kadar uzun süre kalırsa o kadar etkili oluyor. Mesela 4-6 saat..

Saçınızın rengine göre ortaya çıkacak renk değişir. Benim saçım sarıydı açık kızıl oldu.

Ben fazlaca yaptım küçük poşetlerde dondurucuya kaldırdım, ihtiyaç duydukça çıkartıp eriyince kullanıyorum.



Şimdi malzemelerimizi yukarıda okumuşsunuzdur.

Gelelim yapılışına

Bir tencereye (zeytinyağı, tuz, sirke ve kına hariç) çay demini ve tüm malzemeyi ve malzemenin üzerini biraz örtecek kadar da su koyup sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.



Pişirme işlemi bitince içinden ceviz, karanfil ve çubuk tarçın gibi sert malzemeleri alıp hepsini blenderden geçirin ince süzgeçten süzün.

Süzdüğünüz karışım ılık hale gelince sirke, zeytinyağı ve tuzu ekleyip karıştırın.

Hatta içine bu aşamada probiyotik bakteri de eklenebilir. Bir daha ki sefere onu da ekleyeceğim.

En son kına da ilave edin ve karışımdan saçınıza saç boyası sürer gibi sürün. Saçınıza karışımı sürme işi bitince streç film ile saçınızı iyice sarın. 10 dakika kadar fön makinesi tutun saçınıza. Artık bekleyebildiğiniz kadar bekleyin.

Malzemelerin içindeki tuz, ada çayı boya sabitleyicidir. Boyayı saçta sabitlemek için eklendi. İsterseniz eklememeyebilirsiniz. Şart değil.

Saçınızı durulayıp doğal bitkisel sabunla yıkayın. Son durulama suyuna bir fincan elma sirkesi ekleyip, bu suyla durulayın.

Saçınızı boyamakla kalmayan müthiş besleyen ve beyazlarını da kapatan bir karışım bu..

Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin.

Umarız iyi sonuç alır, mutlu olursunuz.

Evde bitkisel saç boyası yapmak için gerekenler:

1 patlıcan kabuğu,

1 kırmızı pancar,

1 mor havuç,

1 kırmızı soğan kabuğu,

3 ceviz, (sadece kabuğu da olur),

2 çubuk tarçın,

2 tutam ada çayı,

1 su bardağı çay demi,

2 tutam habiskus,

Yarım mor lahana,

1 avuç karanfil,

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

2 yemek kaşığı sirke,

2 tutam kaya tuzu,

1-2 yemek kaşığı kına ve su..