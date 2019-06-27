Saç beyazlamasını ne önler Saç beyazlamasına bitkisel çözüm

Saç beyazlaması neden olur? Saç beyazlamasına çözüm yolları hem erkek hem de kadınlar tarafından araştırılmakta. İnsanlar belirli bir yaşa geldiğinde yaşın ilerlemesine bağlı olarak saçlarda beyazlanma başlar. Saçlarda beyazlanma başlamasıyla birlikte kişi yaşlandığının psikolojisine girer. Peki Saç beyazlamasını ne önler? Saç beyazlamasına karşı ne yapılmalı? Erken yaşta saç neden beyazlar? Saç beyazlamanın nedenleri nelerdir, Doğal yollarla nasıl önlenir?

Normal insan saçı beyaz ve gridir. Ancak vücudumuzda bulunan renk pikmendleri bizim siyah, kahvereni, sarı, veya kızıl saçlı olmamıza yol açar. Zaman ilerledikçe yani insan yaşlandıkça bu renk pikmentleri işlevlerini kaybederler bu sayede saçımız griyse beyazımsı bir renge dönüşür. Ancak saçlardaki zamansız beyazlama bir problemdir. Saçın erken beyazlaması genellikle genetiktir. Bu genetiğin yanında yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, saç boyaları, saçları çok sıcak suyla yıkamak da saçın erken beyazlamasına bir etkendir.

Beslenme yetersizliği nedeniyle saçları beyazlayanlar B vitaminin demir, bakır ve iyot eksikliğinden kaynaklanır. Saçı erken beyazlayanların A, E ve C vitaminlerini tüketmesi gerekir. Aynı zamanda ekşi gdalar tüketmeleri de gerekmektedir. Karaciğer için faydalı olan balık yağı tüketmelidirler. Yeşil yapraklı sebzelere ve havuz gibi içerisinde beta karaçan içeren maddeler tüketilmeye gayret gösterilmelidir. Kırmızı et, yoğurt, karnıbahar domates gibi ürünleri tüketmeliyiz. Beyazlayan saçlar için en etkili ürün bektaşı üzümüdür. Bektaşı üzümünü küçük parçalara ayırın ve gölgede kurutun daha sonra bu kurumuş üzemleri Hindistan cevizi yağı ile kavurun ve bu yağı bir gece dinlendirin daha sonra bu yağ ile saçınıza masaj yaparak uygulayın.