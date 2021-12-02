Saç beyazlamasına iyi gelen en iyi bitki

Uzmanlar, belirli gıdaların tüketilmesinin bu süreci engellemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar. Özellikle köri yaprakları, vitamin bileşimleri nedeniyle grileşmeye karşı bir tampon görevi görebilir.

Köri ağacı Hindistan'da yetişen ve siyah meyveleri olan turunçgiller familyasına ait bir ağaç. Köri baharatı için bu ağacın sadece yaprakları kullanılır. Meyveleri ise oldukça tatlıdır ve meyve olarak yenir.

Bir araştırmaya göre, köri yaprakları saç pigmentasyonunu koruyarak beyazlamayı önlemeye yardımcı olabilir.

Yapılan araştırmaların sonuçları, vücudun dejenerasyonunun, melanin üretimini yavaş yavaş durma noktasına getiren melanosit eksikliğinden sorumlu olduğunu gösteriyor.

Köri yaprakları iyi bir D vitamini, B vitamini, C vitamini ve demir kaynağıdır. Önceki çalışmalar, D ve B vitamininin saç rengi kaybını önlemede özellikle önemli roller oynadığını göstermiştir.

Körinin faydaları nelerdir?

-Köri içerdiği binbir çeşit sayesinde eklem iltihaplarına iyi gelir.

-İleri yaşları tehdit eden alzheimer hastalığını önleyerek beyinin hafızasını güçlendirir.

-Hem zencefil hem de zerdeçal içeren bu baharat sindirim hastalıklarına birebir fayda sağlar.