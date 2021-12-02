  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Saç beyazlamasına iyi gelen en iyi bitki
Kadın - Aile

Saç beyazlamasına iyi gelen en iyi bitki

Köri yaprakları saç pigmentasyonunu koruyarak beyazlamayı önlemeye yardımcı olabilir.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:37:00 -
Saç beyazlamasına iyi gelen en iyi bitki

Uzmanlar, belirli gıdaların tüketilmesinin bu süreci engellemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar. Özellikle köri yaprakları, vitamin bileşimleri nedeniyle grileşmeye karşı bir tampon görevi görebilir.

Köri ağacı Hindistan'da yetişen ve siyah meyveleri olan turunçgiller familyasına ait bir ağaç.  Köri baharatı için bu ağacın sadece yaprakları kullanılır. Meyveleri ise oldukça tatlıdır ve meyve olarak yenir.

Bir araştırmaya göre, köri yaprakları saç pigmentasyonunu koruyarak beyazlamayı önlemeye yardımcı olabilir.

Yapılan araştırmaların sonuçları, vücudun dejenerasyonunun, melanin üretimini yavaş yavaş durma noktasına getiren melanosit eksikliğinden sorumlu olduğunu gösteriyor.

Köri yaprakları iyi bir D vitamini, B vitamini, C vitamini ve demir kaynağıdır. Önceki çalışmalar, D ve B vitamininin saç rengi kaybını önlemede özellikle önemli roller oynadığını göstermiştir.

Körinin faydaları nelerdir?

-Köri içerdiği binbir çeşit sayesinde eklem iltihaplarına iyi gelir.

-İleri yaşları tehdit eden alzheimer hastalığını önleyerek beyinin hafızasını güçlendirir.

-Hem zencefil hem de zerdeçal içeren bu baharat sindirim hastalıklarına birebir fayda sağlar.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi.

Seren Serengil'den 'Zina Yasası' çıkışı!
Gündem

Seren Serengil'den 'Zina Yasası' çıkışı!

Beyaz TV canlı yayınında konuşan Seren Serengil, "Zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak." dedi.
Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!
Kadın - Aile

Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!

Metebolizmayı iyileştiren cevizin düzenli tüketildiği sürece birçok faydası olduğu biliniyor. Peki vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay