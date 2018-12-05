THY- Euroleague
0553 313 94 23

Saç bakımında dikkat edilmesi gerekenler…

Zeytinyağı saçı uzatır mı? Saç bakımı nasıl olmalı? İşte saç bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar…

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
Saç bakımında dikkat edilmesi gerekenler…

SAÇ BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Saçlarımızı kestirmekten ne kadar korksak da düzenli olarak saçlarımızı kestirmemiz gerektiğini unutmamak gerekiyor. Kuaföre gittiğimizde sadece uçlarından aldırmak istesek de birden bir karış saçımız gitmiş olarak salondan çıkabiliyoruz. Durum böyle olunca saç kestirmek de sadece bir kâbus haline geliyor.

Siz siz olun kuaförünüzü iyi belirleyin ve saçlarınızın kırıklarını aldırmaya gittiğinizde saçınızın yarısını orada bırakmayın. Kestirmesem olmaz mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki de olur ancak saçlarınızın hızlı uzamasını bu şekilde sağlayamazsınız. Ne kadar iyi bakarsanız bakın saçlarınızın uçlarında kırılmalar meydana gelir. Saç köklerinden beslenen saçlarınız da tüm saçı beslemek için ekstra uğraşır. Kırıklarınız ne kadar çok olursa saçlarınızın kendini beslemesi de o kadar zor olur. Bu nedenle 3 veya 4 ayda bir saçlarınızı bir parmak dediğinizde bir karış kesmeyecek kuaförünüze giderek kestirmeyi ihmal etmeyin.

Saç kremleri saçlarınızı besleyerek tarandığında oluşacak yıpranmaları en aza indirir. Ayrıca parlak bir görünüm sağlar. Doğal saç yağ dengenizi korumak istiyorsanız saç kremlerinden vazgeçmeyin. Hatta şampuanları her duşunuzda kullanmayın ama saç kremlerinizi mutlaka kullanın. Saçlarınızı kısa bir sürede hızlıca uzatmak istiyorsanız saç şekillendirme aletlerinden bir süre uzak kalmanız gerektiğini üzülerek söylemek durumundayız. Yüksek ısı ile saçlarınızı kolayca şekillendirebilirsiniz. Ancak yüksek ısı aynı zamanda saçlarınızı da yüksek oranda yıpratır. Eğer bu cihazları kullanmadan saçlarınıza şekil veremiyorsanız mutlaka ama mutlaka saç koruyucu bakım ürünlerini tercih edin.

Duşlarınızı da sıcak suyla almamaya özen gösterin. Sıcak su hem teniniz hem de saçlarınız için çok yıpratıcı olmaktadır. Hatta mümkünse soğuk su ile duş almaya kendinizi alıştırın. Tüm duş ritüelinizi soğuk su ile yapamıyorsanız en azından duş bitiminde saçlarınızı birkaç saniye de olsa soğuk su ile durulayarak tamamlayın.

Saçlarınızın hızlı uzamasını sağlamak için saçlarınıza direk uygulayacağınız kürlerin yanı sıra beslenmenize de ekstra dikkat etmeniz gerekir. Protein ağırlıklı beslenmeni ve C ile E vitaminleri açısından yoğun olan besinleri gün içerisinde mutlaka tüketmeniz gerekmektedir. Yumurta bunun için en yararlı olacak besinler arasında sayılabilir. Biotin bulunduran besinleri de tercih ederek sağlıklı ve hızlı uzayan saçlara kolayca kavuşabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI SAÇ UZATIR MI?

Saçlarını uzatmak isteyenler için de zeytinyağı ayrıca bir çözümdür. Ancak tek başına kullanımı saç uzamasına yardımcı olmaz. Sağlıklı saçlar için birebirdir. Saçlarınızın sağlıklı olmasını sağladığı için de dolaylı yoldan saçlarınızın uzamasını sağlamaktadır.

İçinde sinameki ve zeytinyağı bulunan kür ile saçlarınızın hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlayabilirsiniz. İşte size harika bir saç uzatma tarifi:

1 çorba kaşığı sinamekiyi fazla olmayacak şekilde suyun içine atın ve kaynatın. İki dakika içerisinde kaynayacaktır, bu nedenle ocak başından ayrılmanızı tavsiye etmeyiz. Hazırladığınız sinameki ılındıktan sonra içerisine eczanelerde rahatlıkla bulabileceğiniz bemiks ampülü kırın. Suyun miktarı kadar da zeytinyağı ve tatlı badem yağını kür içerisine ekleyin. Karışımı saçlarınıza sürün ve gece bu şekilde uyuyun. Sabah uyandığınızda saçlarınızı durulayabilirsiniz. Bir haftada bir gün kullanmak üzere bu uygulamayı yapabilirsiniz. 8 hafta boyunca her hafta bu uygulamayı yapın ancak daha sonra saçlarınızı bir ay boyunca dinlendirmeniz gerekir. Yoksa saçlarınızı çok yorarsınız.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk kahvesinin sadece 40 yıl hatrı yok
    1. Türk kahvesinin sadece 40 yıl hatrı yok
    2. İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının..
    3. Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi..
    4. "Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin..
    5. Şişmanlık anne olmaya engel mi?
    6. Güçlü bir kadında bulunan 6 özellik
    7. MHK'nın eğitim seminerleri sona erdi
    8. Kremalı karnabahar çorbası
    9. Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok..
    10. Nijerya'da bina çöktü: 17 ölü
    11. Kola şişesinden çıkan cisim hayrete..
    12. Çocuğunuzu bu yöntemlerle..
    13. YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine..
    14. Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama
    15. Bebeğiniz sebepsiz yere ağlıyorsa…
    16. Lübnan Meclis Başkanı Berri'den..
    17. "Türkiye-Çin ilişkileri yıldan yıla..
    18. Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara..
    19. Patlıcanlı börek
    20. Süper Lig ekibi Hikmet Karaman ile..
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum